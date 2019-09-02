Елена Кравец кардинально сменила цвет волос ради Танцев со звездами (фото)

Елена Кравец впечатлила зрителей перевоплощением на Танцах со звездами 2019
Елена Кравец во втором выпуске Танцев со звездами 2019 предстала перед зрителями и судьями в необычном для себя образе - комедийная актриса и юмористка менила прическу и показала свой драматический талант.
Так, Елена Кравец вместе с партнером Максимом Леоновым исполнили модерн под стихотворение культовой современной поэтессы Веры Полозковой "Давай будет так".
Елена Кравец и Максим Леонов (скрин видео: YouTube/Танцы со звездами)
Одетые в костюмы цвета хаки, босоногие танцовщики, казалось бы обнажили душу во время танца.
Для максимально впечатляющего перевоплощения 42-летняя Елена Кравец примерила образ длинноволосой блондинки с вьющимися волосами цвета "пшеничный блонд".
Елена Кравец в обычном образе и с новым цветом (коллаж: РБК-Украина)
Жюри высоко оценило танец пары Кравец и Леонова. В результате чего они набрали 26 баллов по сумме зрительского и судейского голосования, заняв четвертое место в рейтинге второго выпуска.
Влад Яма оценил женственность актрисы "80-м уровнем", отметив, что ей невероятно идет этот цвет.
Елена Кравец и Максим Леонов (видео: YouTube/Танцы со звездами)
Пользователи сети в комментариях восторгаются талантом актрисы и ее способностью к перевоплощению.
Скрин комментариев
К слову 16-летняя дочь Елены Кравец Мария недавно попробовала себя в качестве модели. В сети появились фото юной красавицы, которая невероятно похожа на маму.
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