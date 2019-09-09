Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу после 3 эфира, видео всех выступлений

Кто победил в 3 выпуске Танцы со звездами 2019, кто ушел из проекта, выступления всех участников - в материале Styler
Танцы со звездами 2019 3 выпуск завершился 9 сентября. Пара Ксения Мишина-Женя Кот снова покорила судей. Конкурсанты исполнили танго под песню Анастасии Приходько "Саме той" и получили от Влада Ямы, Катерины Кухар и Франсиско Гомеса 27 баллов. Читайте подробности в материале Styler.
Отметим, что все участники конкурса в третьем выпуске телешоу исполняли свои номера под музыку украинских исполнителей.
По результатам общего голосования три пары оказались в зоне риска: DZIDZIO и Яна Цибульская, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко а также Серега и Аделина Дели. Последние в итоге были вынуждены покинуть проект.
Их мистический номер танец пасодобль под песню "Ой, не ходи, Грицю" получил от судей 20 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск (Фото: скриншот)
Ведущие шоу Юрий Горбунов и Тина Кароль пожелали паре удачи.
"Друзья мои! В Украине есть еще немало шоу, которым нужно поднять рейтинг. Мне пора", - с иронией отреагировал Серега на результаты в своем "последнем слове".
Дели добавила, что Серега за этот проект очень раскрылся: "Я ему очень благодарна за то, что он очень много работал над собой".
Добавим, что звездной ведущей "Танцев" в 3 выпуске стала украинская певица, победительница проекта 2017 года Наталья Могилевская. Она исполнила свой хит "В Киеве осень" - как раз в духе времени.
Александр Остапчук и Илона Гвоздева исполнили фокстрот под песню Сергея Бабкина "Прости".
Александр Остапчук и Илона Гвоздева исполнили фокстрот
Все судьи дали конкурсантам по 8 баллов. Итого номер получил 24 балла.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Александр Остапчук и Илона Гвоздева исполнили фокстрот (Видео: Танці з зірками)
Ксения Мишина и Женя Кот исполнили танго под песню Анастасии Приходько "Саме той".
Ксения Мишина и Женя Кот исполнили танго
Все судьи высоко оценили номер пары и дали по 9 баллов. Итого - 27 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Ксения Мишина и Женя Кот исполнили танго (Видео: Танці з зірками)
Елена Кравец и Макс Леонов исполнили сальсу под песню группы "Время и стекло" "Дим".
Елена Кравец и Макс Леонов исполнили сальсу
Судейские оценки распределились следующим образом: Франциско Гомес и Влад Яма дали по 6 баллов, а Екатерина Кухар 7 баллов. Всего - 19 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Елена Кравец и Макс Леонов исполнили сальсу (Видео: Танці з зірками)
Серега, он же Полиграф Шарикoff, и Аделина Дели исполнили танец пасодобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".
Серега и Аделина Дели исполнили пасодобль
Гомес оценил танец конкурсантов на 6 баллов, а Кухар и Яма дали по 7 баллов. Итого - 20 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Серега и Аделина Дели исполнили пасодобль (Видео: Танці з зірками)
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили трогательный венский вальс под лирическую композицию Кристины Соловий "Тримай".
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили венский вальс
Гомес и Яма дали паре высокие оценик - по 9 баллов, а Кухар еще выше оценила номер - на все 10 баллов. Итого конкурсанты получили 28 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили венский вальс (Видео: Танці з зірками)
MARUV и JAY в третьем выпуске шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили контемпорари под песню Джамалы "Чому квіти мають очі".
MARUV и JAY исполнили контемпорари
Гомес оценил номер на 6 баллов, Кухар на 8 баллов, а Яма просто шокировал участников на "звездном" балконе, подняв указатель с маскимальным количеством баллов -10! Итого пара получила 24 балла.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - MARUV и JAY исполнили контемпорари (Видео: Танці з зірками)
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнили хип-хоп под песню Alyona Alyona & Alina Pash "Падло".
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнили хип-хоп
Судьи дали паре по 6 баллов. Итого - 18 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнили хип-хоп (Видео: Танці з зірками)
DZIDZIO и Яна Цибульская исполнили фольк-модерн под песню Владимира Ивасюка "Під облачком". Кстати, этот номер Михаил Хома посвятил освобожденным из российского плена украинцам, которые вернулись на родину 7 сентября.
DZIDZIO и Яна Цибульская исполнили фольк-модерн
Номер судьи оценили довольно скромно, каждый дал по 6 баллов, после чего DZIDZIO не сдержал эмоций и с досадой махнул рукой, покинув "звездный" балкон. Итого пара получила 18 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - DZIDZIO и Яна Цибульская исполнили фольк-модерн (Видео: Танці з зірками)
Людмила Барбир и Дмитрий Жук в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили пасодобль под магахит KAZKA "Плакала".
Людмила Барбир и Дмитрий Жук исполнили пасодобль
Номер вышел настольно экспрессивным, страстным и эмоциональным, что девушка в конце действительно не сдержала слез.
Гомес и Кухар дали паре по 9 баллов, а Яма оценил исполнение на 8 баллов. Итого конкурсанты получили 26 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Людмила Барбир и Дмитрий Жук исполнили пасодобль (Видео: Танці з зірками)
Даниэль Салем и Юлия Сахневич в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили чувственный фристайл под песню Гайтаны "Шаленій".
Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили фристайл
Гомес и Кухар порадовали исполнителей высокими оценками по 9 баллов, а Яма дал 8 баллов. Итого пара получила от судей всего 26 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили фристайл (Видео: Танці з зірками)
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко исполнили чувственную румбу под дуэт Тины Кароль и группы "Бумбокс" "Безодня".
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко исполнили румбу
Гомес дал паре за исполнение 8 баллов, Кухар оценила номер на 9 баллов, а Яма - на 6 баллов. Всего вышло 23 балла.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Алексей Яровенко и Алена Шоптенко исполнили румбу (Видео: Танці з зірками)
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина танцевали лирический хип-хоп под суперхит лета Jerry Heil "Охрана отмена".
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина танцевали лирический хип-хоп
Пара получила от судей низкие оценки: если Гомес дал 6 баллов, то Кухар всего только 4 балла, а Яма - 5 баллов. Итого пара получила всего 15 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина исполнили лирический хип-хоп (Видео: Танці з зірками)
Надежда Матвеева и Валерий Шохин в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили танец венский вальс под песню "Пісня про рушник".
Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнили венский вальс
Гомес и Кухар оценили номера по 7 баллов, а Яма - на 6 баллов. Итого пара получила за исполнение вальса 20 баллов.
Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнили венский вальс (Видео: Танці з зірками)
Как сообщалось ранее, Елена Кравец ради номера Танцев со звездами кардинально изменила прическу.
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