Учасник Нацвідбору зізнався, що думає про артистів-втікачів, які зрадили Україну

Соліст постпанк-гурту "ДК Енергетик" Яків Марний, який вперше бере участь у Національному відборі на Євробачення-2025, чесно висловився про артистів-втікачів.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
На запитання журналістки, що робити з Потапом, Владом Ямою, Олегом Винником, Олександром Еллертом, які втекли, фіналіст Нацвідбору зазначив, що, найімовірніше, їхній кар'єрі в Україні буде кінець.
"Мені здається, для них це просто все, кінець їхній кар'єрі в Україні, як мінімум, її просто вже не може бути. Я не знаю, наскільки треба рибкою бути, щоб забути це все і спокійно далі сприймати те, що вони роблять. Вони просто самі собою мають відпасти від цього всього і все. Навіть якщо вони захочуть", - вважає Марний.
Водночас він не заперечує, що, наприклад, Олег Винник, може повернутися в Україну.
"Я не вірю, у них немає шансів просто повернувся після цього назад, ніби нічого не було. Хоча, я думаю, той же Винник, можливо, і зможе. Тому що все одно залишаться люди, які його послухають", - зазначив соліст ДК "Енергетик".
Також він прокоментував гіпотетичну ситуацію - чи зможе гурт ДК "Енергетик" виступати на одній сцені з такими артистами.
"Я не вірю, що таке станеться, але навіть якщо таке станеться, то ці два світи навряд чи можуть перетнутися і виступати разом. Мені просто совість не дозволить це зробити. Насправді я не здивуюся, якщо така подія станеться, тому що пам'ятаю, як той самий Баста катався в Україну після 2014 року. І всім було все ок. Звісно, були активісти, люди зі стійкою позицією. Але всім було, вибачте, чхати на це", - підсумував Яків Марний.
Гурт "ДК Енергетик" (фото: instagram.com/dk_energetyk)
Популярний актор Сергій Мітрюшин вважає, що українські актори та співаки, які зрадили країну під час війни, повинні бути готовими відповідати за свою позицію і свої дії.
Співак Юлік не впевнений щодо того, чи є майбутнє в Україні в артистів, які обрали бути за кордоном під час війни.
Водночас фіналіст "Голосу країни" та учасник Національного відбору на Євробачення-2025 Андрій Хайат вважає, що повернення Винника, Ями та інших неможливе. Бо між ними й людьми, які залишилися в Україні під час повномасштабної війни, величезна прірва.
А заслужена артистка України Тетяна Піскарьова зазначила в інтерв'ю, що таким артистам все ж таки потрібно повертатися і починати працювати на благо України.
Народна артистка України Наталія Бучинська вважає, що раніше з артистів ліпили ідолів, а вони показали свою справжню сутність.