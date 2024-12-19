Тіна Кароль вперше розповіла, як її "змусили" брати участь в Євробаченні: "Я була проти"

Співачка Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні у 2006 році, вона виступала з піснею "Show Me Your Love". І нині зірка вперше зізналася, що не дуже хотіла брати участь у конкурсі, а також мусила роками виплачувати кредит, який брали для пісенного шоу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), відвертим зізнанням про Євробачення Кароль поділилася під час прямого ефіру, який на своєму YouTube-каналі проводив Слава Дьомін.

Що Тіна думає про пісенний конкурс

Нині співачка виступає в ролі продюсерки Нацвідбору на Євробачення. І, звісно ж, її часто питають, чи не хотіла б вона спробувати власні сили та ще раз вирушити на конкурс саме як учасниця.

Втім, Кароль не говорить про те, що хотіла б знову взяти участь у Євробаченні. Ба більше, співачка вирішила вперше розповісти, як саме вона готувалася до конкурсу та чому не може описати цей досвід виключно як позитивний.

Тіна Кароль висловилася про свій виступ на Євробаченні (скріншот)

"Це не була моя така ідея. Я поїхала на "Нову хвилю", і підтримали мене люди, які стали потім моїми менеджерами. Це була більше їхня ініціатива... Пісня писалась просто на колінках. Я завжди була проти такого підходу", - зізналася Кароль.

"Я не вважаю цю пісню, хоча вона любима багатьма, якоюсь особливою. Навіть не виконую її на концертах", - додала вона.

Ба більше, після Євробачення співачка мала певний тягар, який їй "набив оскому".

"Було ухвалено рішення, що я маю підписати контракт. І мені довелося підписати контракт... Потім взявся величезний кредит, величезний, який я віддавала мінімум шість або сім років. На моє ім'я, щоб поїхати на Євробачення, взяли кредит. Щоб команда поїхала і так далі. І це для мене було багато років тягарем", - пояснила зірка.

Як Кароль виступала на Євробаченні

Запальний хіт "Show Me Your Love", з яким Тіна представляла Україну на пісенному конкурсі, приніс їй сьоме місце.