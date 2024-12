Скандал у відборі на Євробачення. Зʼявилася реакція Тіни Кароль на любов Enleo до російської музики

Так, Дьомін вийшов у прямий ефір із Кароль, щоб обговорити Нацвідбір. Зокрема він запитав, як Кароль прокоментує позицію співака Enleo, який чесно зізнався, що продовжує слухати Oxxxymiron та інших російських виконавців.

"Правил він за фактом не порушив. За мораллю начебто так. Але Oxxxymiron наскільки я пам'ятаю, він є іноагентом. Ну це впливає на людей, це триггерить. Це зрозуміло, і це нормально, що люди реагують. Для мене все конкретно вже давно з 2014 року", - прокоментувала Тіна Кароль.

До слова, артистка згадала, що вона теж виконувала свої пісні російською.

"Але ж я теж виконувала пісні російською, так і було. І після 2014, хоча завжди перебували в Україні", - не приховує вона.

Долю Enleo, за словами співачки, вирішуватиме оргкомітет.

"Це вже оргкомітет буде вирішувати. Винен, не винен - це вже якась інша історія. Я чесно скажу, Enleo - один із тих, хто дуже міцно виступив на прослуховуванні", - підсумувала продюсерка Нацвідбору.

Що відомо про скандал з Enleo

На одному із заходів у коментарі TikTok-блогеру kiri_kyrylo співак чесно розповів, що досі слухає російських виконавців і не бачить у цьому нічого поганого. Свою позицію він пояснив тим, що це пісні, які він слухав ще до війни, а також що Oxxxymiron, наприклад, проти війни.

Він не побоявся показати свій плейлист на смартфоні та, крім Oxxxymiron, там були ще ЛСП, Markul та інші.

Що відомо про Enleo

Микита Леонтьєв родом із Маріуполя. Почав свою музичну кар'єру з перекладів світових хітів "Take me to Church" і "Another Love". Трек "Інша любов" став однією з найпопулярніших пісень 2022 року.

У 2023 році вийшов його альбом "Молодість", який складається з авторських пісень.

Enleo (фото: instagram.com/enleomusic)

Нацвідбір на Євробачення - повний список учасників

Нагадаємо, 11 грудня організатори українського Нацвідбору оприлюднили список фіналістів. За можливість представити Україну на Євробаченні змагатимуться такі гурти та співаки:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

ХАЯТ

KRYLATA

МОЛОДІ

MON FIA

Ranrawi

Старикова Христина

ТЕСЛЕНКО

ЯГОДИ

Зіферблат

Абіє

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф.

Першу десятку фіналістів Нацвідбору оголосять до 17 січня 2025 року, а переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Голосування за членів журі вже стартувало в "Дії".

Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року.