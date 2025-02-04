Фіналіст Нацвідбору Влад Шериф: Чому інженер має воювати, а співаки можуть виїжджати та отримують броні?

Учасник Нацвідбору Влад Шериф, який виступатиме в фіналі під номером 1, двічі брав участь в "Голосу країни" та був бек-вокалістом Jerry Heil та alyona alyona, коли вони торік змагалися за можливість виступити на Євробаченні. Нині ж він хоче представити нашу країну на пісенному конкурсі та підготував пісню з особливими сенсами.

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) Шериф розповів, чому він вирішив брати участь у Нацвідборі, як йому Тіна Кароль в ролі музичної продюсерки та що думає про свого тренера на "Голосі" Артема Пивоварова.

– Розкажіть про свою конкурсну пісню, про що вона?

– Я написав її в той час, коли стояв на роздоріжжі, часто в мене бувають такі моменти, коли я не знаю куди йти, що саме робити. Приміряв на себе багато різних образів, щоб сподобатися людям. Моя пісня про відчуття, коли ти не розумієш, як рухатись далі. Я її написав, бо зрозумів, що час дуже швидко йде і хочеться, щоб Всесвіт або Бог дав якийсь знак, куди рухатись далі, щоб не втрачати дарма час. Моя пісня про людину, яка хоче одразу робити впевнені кроки до того, щоб стати щасливою.

– Цю пісню було створеною випадково або ви її писали саме під Нацвідбір?

– Ні, я взагалі не планував йти на Нацвідбір. Я написав її для себе. Спочатку вона з’явилась як вірш, потім я поклав його на мелодію, яку вигадав. І це мені дуже сподобалося. І тому вирішив показати цю пісню усьому світу та переклав її англійською, щоб вона була не настільки відверта, бо вона вийшла дуже особистою, особливою для мене.

– Ви сказали, що не планували йти на Нацвідбір. Що змінило ваше рішення?

– Я сидів вдома разом зі співачкою Anka, яка була минулого року на Нацвідборі. Це моя класна подруга, я її дуже обожнюю. І я з нею поділився англійською версією треку, показав демку. Тоді ми пили чай, вона послухала і каже: "Влад, ошаліти, я ледь не вдавилася". Сказала, що це формат Євробачення, і що зараз йде збір заявок на Нацвідбір. Я вагався, але вона, можна сказати, змусила мене подати заявку. Це дуже випадково сталося.

– Якщо ви переможете у Нацвідборі, з яким меседжем ви плануєте виступати на світовій сцені?

– Ми зараз проживаємо такий період, коли всі розуміємо, як важливо не втрачати час дарма. Тому мій головний меседж - це те, що просто люди в усьому світі, можливо, не так цінують той час, який нам дається. А ми, українці, живемо в такий час, коли розуміємо, що завтра, в принципі, може не настати. Це сумно.

Ми не можемо планувати далеке майбутнє. Через це ми можемо не дійти до своєї мети. Нам треба діяти зараз. І мій меседж про те, що треба втілювати мрії в життя, що мріяти завжди на часі, як би складно не було.

– Днями, коли ви та інші учасники обирали собі номери, під якими будете виступати, Тіна Кароль дуже високо оцінила ваш вокал і сказала дуже цікаву фразу, що хтось за кордоном, саме з виконавців, має замислитися про пенсію. На кого вона натякала?

– Сподіваюсь, не на Олега Винника. Можливо, це хтось з західних виконавців. Я не знаю, про кого вона казала, але це комплімент дуже був мені приємний.

– Чому сподіваєтеся, що не Винник - не хочете порівняння з ним? Що взагалі про нього думаєте?

– Так, не хочу. Я просто бачив в інтернеті, що пишуть, що це Олег Винник. Я насправді про нього нічого не думаю. Не слухаю його пісні та взагалі не цікавлюся. Я взагалі дуже рідко слухаю щось і не дивлюся кліпи, бо люблю саме створювати. Я і режисер, і зараз як співак дуже хочу, щоб і музика, і відео, які я створюю, йшли від мене і не були нав'язаними якимись ідеями.

Фіналіст Нацвідбору зізнався, чому хоче перемогти (фото надане співаком)

– Минулого року ви були бек-вокалістом Jerry Heil та alyona alyona на Нацвідборі. Що вам дав цей досвід?

– Класних знайомих. А ще я класно проводив час, бо коли ми готувалися до їх виступу, ми багато репетирували та був особливий вайб, було дуже легко, класно... Вони ніби дали мені настрій на те, що не треба нервувати. Важливо, щоб все було заздалегідь прописано, стратегія якась була. Робота з ними була легкою, тому що кожен знав, як діяти. І зараз я на Нацвідборі, і теж чітко знаю, які рухи мені робити, що на мене чекає завтра, як підготуватися і так далі.

– Ви не боїтеся, що вам можуть дорікати через це, адже ви вже, можна так сказати, "на досвіді" заходите в цей Нацвідбір?

– Ні, це ж зовсім інше, зовсім різні речі. Бути на бек-вокалі й бути самому на сцені - речі, які абсолютно неможливо порівнювати. Коли ти виходиш як бек-вокаліст, тобі не треба дивитися в камеру, тобі треба просто зробити свою роботу, зробити все чітко і піти. А як артист я повинен слідкувати за багатьма речами. Увесь номер рухатись, дивитись, передавати емоції, почуття пісні.

– Минулого року ви могли помітити, як працював з учасниками Нацвідбору Дмитро Шуров і як зараз у ролі музичної продюсерки працює Тіна Кароль. Ви помітили якусь різницю в їхніх підходах до роботи?

– Тоді я не дуже якось заглиблювався в усе це, але зараз мені дуже імпонує те, як працює Тіна. Вона дуже щира, дійсно дає класні рекомендації, дуже віддається цьому відбору, помітно, що для неї це дійсно важливо. Це її перша продюсерська діяльність в Нацвідборі, і я думаю, що вона хоче поставити власну планку. Видно, що людина дуже старається.

– Чи допомагала вона вам готувати конкурсну пісню, щось змінювати?

– Так, ми вносили деякі правки. Я повністю погоджуюсь з Тіною, бо пісня зазвучала набагато краще. Тому що я ще раз наголошую, що пісня не була конкурсною з самого початку, а була особистою. А ми зараз її зробили більш зрозумілою для людей.

– А як ви взагалі реагуєте на критику, якщо вона від фанів та користувачів?

– Якби пісня була українською і якби я її оприлюднив в тому варіанті, який в мене досі в чернетках, то мене б це чіпляло. Але я ухвалив рішення перекласти англійською, вона стала не такою зрозумілою, то мене в принципі не чіпляє те, що зараз пишуть. Так, є конструктивна критика якась, я поважаю, коли люди так пишуть. Але є хейт, який просто людина написала і забула. А потім я заходжу на інше відео, наприклад, навіть на пісню іншого фіналіста, а там ця ж людина теж щось написала погане. Тобто люди просто виливають негатив, аби щось сказати.

– Поговоримо про "Голос країни". Розкажіть, чому ви пішли саме до Артема Пивоварова?

– Взагалі я хотів до Дорофєєвої, я потім Артему про це казав. Його це навіть трохи засмутило, бо він думав, що я з самого початку хотів піти до нього, хоча це не так. Але коли я стояв на сцені, послухав слова Артема і побачив його очі, його щиру промову, то зрозумів, що це дуже сильна людина за вайбом, з якої я можу брати приклад, яка може мені допомогти з піснями. Він дуже класна людина і я не жалкую про цей вибір, досі підтримую з ним зв’язок.

Влад Шериф висловився про Тіну Кароль (фото надане співаком)

– До речі, Артема вважають дуже закритим співаком, він рідко дає інтерв'ю. Розкажіть, який він в реальному житті та поза камерами.

– Те, що ви бачите на сцені, коли він лазить десь балконами, стрибає, це не просто елемент шоу. Він просто така людина - енергійна, потужна. Я не знаю, чи втомлюється він взагалі, тому що він завжди заряджений. Тому яким ви його бачите - він такий в реальному житті.

– Чому, на вашу думку, він так неохоче спілкується зі ЗМІ, дає дуже мало інтерв'ю та коментарів?

– Мені здається, що це про розставлені пріоритети. Він супервідома зірка в Україні, для мене він у великому топі серед українських артистів. І я думаю, що він не хоче розпилятися на інтерв'ю, а творити музику, займатися своїми справами, бо в нього дедлайни шалені, часу небагато.

– Деякі учасники минулих "Голосів" кажуть, що їм не завжди було достатньо уваги тренерів. Наприклад, одна зі співачок казала, що їй було дуже мало Потапа. А вам вистачало уваги та порад Пивоварова?

– Це не про нього. Він навіть був у мене вдома, приходив в гості. Дуже класна людина, дуже цікава. Він готовий віддавати багато сил та енергії, якщо бачить, що людина готова приймати це. Тобто якщо я, наприклад, звернусь до нього за якоюсь допомогою, і він побачить, що в мене горять очі, він 100% не відмовить.

– Можете сказати, чому вас навчив "Голос країни"? Який урок чи досвід ви вважаєте найголовнішим з цього проекту?

– Він дав мені впевненість у собі. Це те, чого мені не вистачало в житті, бо до цього я вже був на "Голосі", у 8 сезоні. І це був незакритий гештальт. Тому 13 сезон був надзвичайним. А ще проект навчив бути більш відповідальним, структурованим, проводити репетиції, готуватися до всього завчасно.

– А чому на "Голосі" у 2018 році до вас не розвернулися судді, а у 2023 році ви вразили всіх тренерів?

– От це саме про віру в себе. Після 8 сезону я прочитав коментарі та зрозумів, що дуже багато людей мене підтримує. Це дало мені впевненість. На 13 сезон я йшов іншим, видав класний результат, обрав гарну пісню.



Зірка "Голосу країни" чесно сказав, що думає про Пивоварова (фото надане співаком)

– Чи могли б ви дати якусь пораду молодим артистам, які тільки починають свою кар’єру або думають йти на пісенні шоу? Як це - віднайти віру в собі?

– Знаю дуже багато талановитих людей, які класно співають. Але потрібно, щоб горіли очі. Моя порада така: не соромтеся показувати себе такими, якими ви є. І не слухайте критику, бо іноді критикують не ті люди, які по-справжньому можуть зацінити ваші треки.

– Чи вірите ви в чутки про те, що новим артистом важко "пробитися", бо їх "гальмують" наші найпопулярніші артисти?

– Мені здається, що це неправда. Я сам зараз з тих артистів, які тільки починають. І мені здається, що це просто прикриття для того, щоб опустити руки. Люди собі таку думку тримають в голові й так пояснюють собі всі невдачі, нібито для успіху потрібні лише гроші. Звісно, потрібні гроші, це факт, бо треба писати пісні, робити контент. Але не треба з кимось спати, купувати чиюсь прихильність. Треба просто працювати. Так само, до речі, як і Пивоваров працював. Бо він дуже багато років намагався пробитися, але він не склав руки та просто працював, тому зараз ми бачимо результат.

– А як ви ставитеся до лейблів та продюсерства? На вашу думку, краще бути самостійним артистом, чи все ж доцільно доєднуватися до якихось великих компаній?

– Просто треба відчувати свої власні можливості. Бо якщо ти йдеш до лейбла, то з тебе просто спадає багато відповідальності, у тебе все прописано. Але дуже важливо, щоб лейбл або продюсер розумів те, що ти хочеш донести. Бо якщо мені б запропонували якийсь крутий лейбл і я б погодився, а потім зрозумів, що ми пишемо непритаманну мені музику, мене б це дуже розчарувало. Ще треба знайти тих людей, які відчують твою музику, для того, щоб ти кайфував від того, що ти створюєш.

Влад Шериф відповів, як ставиться до бронювання артистів-чоловіків (фото надане співаком)

– Ви сказали, що не слухаєте пісні, але чи слухали ви пісні інших учасників Нацвідбору?

– Так, можу сказати, хто мені більше запам'ятався. Мені запам'яталась пісня KRYLATA, ще сподобався трек Grisana, яка не пройшла, на жаль. Ще класна пісня у Ziferblat, мені подобається їхня творчість. Я слухав нещодавно їх реліз "Дотепер і Назавжди". Взагалі в нас цього року сильні пісні у фіналістів.

– Grisana та Teslenko подалися на Нацвідбір від Сан-Марино. Що ви про це думаєте?

– Думаю, що їх можна зрозуміти, бо якщо ти мрієш побувати на Євробаченні, то чому ні? Тут не вийшло, можна спробувати від інших країн. Тобто я не бачу в цьому нічого такого. Чи буде їм легко? Не буде, звісно. Бо у нас в усіх дуже конкурентні пісні.

– Якщо цього року ви не переможете в Нацвідборі, ви будете пробуватися ще раз?

– Цікаве питання, я замислювалася над цим. Якщо я реально зрозумію, що пісня, яку я підготую, буде гідною, то подам заявку. Просто я не пишу пісні спеціально. Вони приходять до мене вночі під особливим вайбом, під особливим настроєм.

– Розкажіть про вашу обраницю, як почалися ваші стосунки?

– Мою дівчину звуть Юля, ми майже 10 років вже разом, це моє перше серйозне кохання. Нас познайомив блогер, ще в Харкові, ми звідти. Ми мали зняти контент, а потім почали знімати та зрозуміли, що нам класно разом. Довго дружили, але потім з’явилася іскра. Ми зрозуміли, що нам класно не просто дружити. Ми ніколи не сваримося, за 10 років не було скандалів жодного разу. Ми ніби створені один для одного. Я не уявляю свого життя зараз, якби не знайшов Юлю.

– А що ви думаєте про бронювання артистів-чоловіків?

– Складне питання. Чому інженер має воювати, а, наприклад, артисти театру або співаки можуть виїжджати за кордон та отримують бронювання? Суспільство розділилося, і мої думки зараз теж.

– Чи думали ви про те, що можете опинитися на фронті? Боїтеся цього?

– Думав, але у мене деякі підстави, проблеми зі здоров'ям. Але якщо так вийде, що ж поробиш? Звісно є страх. Я не знаю, хто не боїться. І мені здається, що боятися - це норма в цьому випадку.