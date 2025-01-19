Зірка Нацвідбору зізналася, що їй написала Тіна Кароль в приватному листуванні: "Вона вміє"

Співачка FIЇNKA, яка стала 10-ю фіналісткою Нацвідбору на Євробачення, розповіла про свою пісню "Культура". Окрім цього, Ірина Вихованець (справжнє ім'я артистки) висловилася про Тіну Кароль - музичну продюсерку конкурсу, який визначає, хто представить нашу країну на Євробаченні.

Що Кароль написала учасниці Нацвідбору

Відомо, що Тіна підтримала FIЇNKA, коли її почали звинувачувати в так званому плагіаті. Кароль втрутилася в ситуацію й зазначила, що про копіювання не йдеться. Вона також натякала, що знає, хто причетний до "кампанії" проти Ірини.

Сама FIЇNKA не знає, про кого казала Кароль. Але вона дуже вдячна музичній продюсерці, бо та "розставила все по місцях".

Також співачка зізналася, що отримувала від Тіни приватне повідомлення. Кароль писала їй, аби надихнути й дати пораду.

"Написала імейл, де сказала, що вірить в мене і сказала: "Давай, постарайся пройти, в тебе дуже хороша пісня, дуже хороші шанси, я в тебе вірю, підключай Гуцульщину", - розповіла FIЇNKA.

"Я думаю, що вона, мабуть, комунікувала з усіма учасниками, писала такі листи. Але я не знаю, не буду стверджувати. Мені було дуже приємно, вона вміє так гарно написати, сформулювати, надихнути", - додала вона.

FIЇNKA висловилася про Тіна Кароль (фото надане співачкою)

З якою піснею виступатиме на Нацвідборі FIЇNKA

Конкурсний трек артистки отримав назву "Культура". І, як зазначила співачка, вона заклала в текст пісні важливі сенси. Все почалося з того, що вона випадково дізналася про виробництво під назвою "Гуцульщина", яке з'явилося в часи польської окупації Заходу України.

"Коли хотіли, щоб нічого не вироблялось, не створювалося нашого українського. А гуцули об'єдналися під гаслом "Свій до свого по своє", щоби робити ці всі вироби та зберегти свою культуру. Я коли це вперше прочитала, то сироти шкірою побігли. І вирішила, що треба про це співати, що це знак", - пригадала FIЇNKA.

"Це ж те, що в нас зараз відбувається - нашу ідентичність хочуть стерти. А в людей ще є якісь думки про те, що нам треба підлаштуватися під когось. Але нам дуже важливо триматися свого. І я дуже-дуже хочу за це нагадати, заспівати. І чим більше людей цю пісню почує, тим більше згадає про надважливе, про культуру", - наголосила вона.