Убийство семьи в Одессе: соседи пожалели пенсионера-потрошителя (видео)

Пенсионер зарезал соседку и ее семью в коммунальном доме в центре Одессы в Приморском районе. Жертвами 78-летнего Дмитрия стали две женщины и мужчина. Преступник задержан и уже дал признательные показания, объяснив, что задумал злодеяние около года назад. При этом другие жильцы коммуналки дают ему положительную характеристику и не понимают, как пенсионер мог пойти на такое жестокое и хладнокровное убийство, говорится в сюжете ТСН.

Шокированные соседи подозревают, что мужчина мог сойти с ума.

Как рассказала одна из женщин, проживающая в этом доме, поздно вечером 27-го июня, вскоре после того, как уложила внучку спать, она услышала громкий крик. Соседка не могла понять, что же произошло, и решила, что жильцы "безусловно, что-то не поделили".

Испуганные люди позвонили дочери 67-летней женщины, из квартиры которой раздавались крики. Та вместе с мужем прибежала на помощь.

Фото: od.npu.gov.ua

Сначала пенсионер убил соседку, которая задолжала ему 16 тысяч гривен и якобы отказывалась возвращать, а после этого ее дочь с супругом, причем последний смог выбежать во двор, но убийца догнал его и нанес несколько ударов охотничим ножом. Окровавленное тело Артура увидели прохожие на улице и позвонили в полицию.

Преступника задержали и отправили в СИЗО, а соседи не могут отойти от шока - по их словам, мужчина всегда был очень спокойный, вежливый и доброжелательный, и за 30 лет никогда никому плохого слова не сказал.

Фото: od.npu.gov.ua

"Безумная трагедия! Безумно жаль... У меня прямо сердце остановилось. Дима с ножом убил!? Да что вы такое говорите!.. Ужас! Очень вежливый, очень спокойный. Мне его очень жаль! Он или мозгами поехал, что ли... не знаю" - недоумевает одна из соседок Валентина Темерова, добавив, что он был приветливый, улыбался остальным жильцам дома.

Отметим, что перед судом пенсионер-убийца должен будет пройти психиатрическую экспертизу. Преступнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Видео: YouTube / ТСН

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