Вбивство сім'ї в Одесі: сусіди пожаліли пенсіонера-різника (відео)

Пенсіонер зарізав сусідку та її сім'ю в комунальному будинку в центрі Одеси в Приморському районі. Жертвами 78-річного Дмитра стали дві жінки і чоловік. Злочинець затриманий і вже дав свідчення, пояснивши, що задумав злочин близько року тому. При цьому інші мешканці комуналки дають йому позитивну характеристику і не розуміють, як пенсіонер міг піти на таке жорстоке і холоднокровне вбивство, йдеться в сюжеті ТСН.

Шоковані сусіди підозрюють, що чоловік міг зійти з розуму.

Як розповіла одна з жінок, яка проживає в цьому будинку, пізно ввечері 27-го червня, незабаром після того, як вклала онуку спати, вона почула гучний крик. Сусідка не могла зрозуміти, що ж сталося, і вирішила, що мешканці "безумовно, щось не поділили".

Перелякані люди зателефонували дочці 67-річної жінки, з квартири якої лунали крики. Та разом із чоловіком прибігла на допомогу.

Фото: od.npu.gov.ua

Спочатку пенсіонер убив сусідку, яка заборгувала йому 16 тисяч гривень і нібито відмовлялася повертати, а після цього її дочку з чоловіком, причому останній зміг вибігти у двір, але вбивця наздогнав його і наніс кілька ударів мисливським ножем. Закривавлене тіло Артура побачили перехожі на вулиці і подзвонили у поліцію.

Злочинця затримали і відправили у СІЗО, а сусіди не можуть відійти від шоку - за їх словами, чоловік завжди був дуже спокійний, ввічливий і доброзичливий, і за 30 років ніколи нікому поганого слова не сказав.

Фото: od.npu.gov.ua

"Шалена трагедія! Шалено шкода... У мене просто серце зупинилося. Дмитро з ножем убив!? Та що ви таке говорите!.. Жах! Дуже ввічливий, дуже спокійний. Мені його дуже шкода! Він або мізками поїхав, чи що... не знаю" - дивується одна з сусідок Валентина Темерова, додавши, що він був привітним, посміхався іншим мешканцям будинку.

Зазначимо, що перед судом пенсіонер-вбивця має пройти психіатричну експертизу. Злочинцю загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Відео: YouTube / ТСН

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