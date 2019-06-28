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В Черновцах нашли тело ребенка в чемодане: все детали и фото

STYLERПроисшествия    28.06.2019 - 11:39
В Черновцах нашли тело ребенка в чемодане: все детали и фото
Тело ребенка в чемодане нашли в Черновцах (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Ребенка завернули в одеяло, положили в чемодан и выбросили

Тело трехлетнего ребенка в чемодане нашли на окраине Черновцов. Находку обнаружили случайные прохожие вечером в четверг, 27 июня. Об этом сообщает ГУНП в области.

Находку обнаружили супруги, которые прогуливались поблизости. Пара заметила в кустах новый красный чемодан. Когда попытались открыть, увидели тело ребенка и сразу вызвали полицию.

Мальчик был завернут в одеяло и уложен в чемодан. Его тело уже начало разлагаться.

На вид ребенку от двух до трех лет.

В Черновцах нашли тело ребенка в чемодане: все детали и фото

Тело ребенка в чемодане нашли в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Сообщение о страшной находке поступило в милицию в 21:00 27 июня.

Следователи, криминалисты и кинологи работали на месте обнаружения чемодана. После чего тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Черновцах нашли тело ребенка в чемодане: все детали и фото

Тело ребенка в чемодане нашли в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По указанному факту следователи Садгорского отделения полиции открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, недавно появились новые обстоятельства в деле убийства полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Как сообщалось ранее, под Киевом в карьере в селе Щербаки утонул священник со своей четырехлетней дочкой.

К слову, на Закарпатье похоронили утонувшего в аквапарке шестилетнего мальчика.

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