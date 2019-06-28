78-летний пенсионер вырезал целую семью в Одессе: все подробности и видео

Убийство семьи в Одессе совершил пенсионер (коллаж: РБК-Украина)

Убийство в центре Одессы произошло из-за подозрения в воровстве

Убийство целой семьи произошло поздно вечером 27 июня в Приморском районе Одессы. 78-летний пенсионер, вооружившись ножом, вырезал целую семью - 67-летнюю женщину, ее 46-летнюю дочь и 45-летнего зятя. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

Сначала он расправился с обеими женщинами, а потом бросился с ножом на мужчину. Однако последнему удалось вырваться и выбежать из дома во двор и позвать на помощь. Пенсионер догнал его уже на улице и добил прямо там.

"Когда догнал, воткнул в него нож, потом еще несколько раз... Убитый остался лежать на улице, перед домом, в луже крови..." - рассказали очевидцы расправы.

Убийство семьи в Одессе совершил пенсионер (фото: od.npu.gov.ua)

Свидетели убийства вызвали полицию, которая и задержала 78-летнего мужчину на месте.

Известно, что трагедия произошла в коммунальной квартире дома №6 по улице Княжеской. Погибшие были соседями пенсионера, он подозревал их в том, что они систематически воровали у него деньги и материальные ценности. К тому же жильцы дома рассказали, что погибшая семья якобы задолжала мужчине около 16 тысяч гривен.

Убийство семьи в Одессе совершил пенсионер (фото: od.npu.gov.ru)

Пенсионер постоянно требовал вернуть долг, а убийство совершил после того, как ему "не понравился" ответ одной из женщин.

В полиции сообщили, что мужчина сразу признался в содеянном, ничего не отрицал. К тому же, он рассказал, что мысли о совершении убийства вынашивал очень давно, около года.

Убийство семьи в Одессе совершил пенсионер (фото: od.npu.gov.ua)

Мужчину задержали и доставили в следственный изолятор. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненного заключения по п. 1. ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство двух или более лиц".

Убийство семьи в Одессе совершил пенсионер (видео: od.npu.gov.ua)

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