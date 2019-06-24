Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве ребенка в Киеве

Фото: место задержания (kv.npu.gov.u)

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

Полиция Киева сообщает, что суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве 9-летнего мальчика в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Подозреваемый взят под стражу без права внесения залога.

"Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - сказал начальник ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко.

Как писало РБК-Украина ранее, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Крищенко заявил, что подозреваемым оказался родственник мальчика. Предварительная причина убийства - личный мотив, обида.

Напомним, в Киеве 23 июня нашли убитым 9-летнего мальчика. Тело погибшего было обнаружено в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. Сообщение о пропаже 9-летнего ребенка поступило накануне вечером. Ранее ребенка разыскивали: он вышел из дома около восьми вечера 22 июня на прогулку - хотел взять интервью у прохожих около своего дома. Ребенка сначала зарезали, а потом утопили в озере.