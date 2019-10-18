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Тисячі людей рятували Заворотнюк колективною молитвою

STYLERЖиття    18.10.2019 - 10:35
Тисячі людей рятували Заворотнюк колективною молитвою
18 жовтня фанати помолилися за Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Тисячі людей по всьому світу 18 жовтня помолилися за здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк зараз проходить реабілітацію в елітній клініці. 18 жовтня вона отримала підтримку тисяч шанувальників у вигляді молитви. З ініціативою провести колективну молитву, нагадаємо, виступила днями прихильниця 48-річної актриси, а сім'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" підтримала ідею.

Публікація, в якій йдеться, що проведення колективної молитви відбудеться 18 жовтня з 6:00 до 7:00, з'явилася в Instagram-акаунті "Підтримка Анастасії Заворотнюк". Цю сторінку веде дочка актриси Анна Заворотнюк.

Взяти участь у такій акції мали можливість всі бажаючі. Незалежно від того, де вони знаходилися.

Тисячі людей рятували Заворотнюк колективною молитвою

Скріншот (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Зазначимо, що сім'я Заворотнюк з радістю прийняла вельми незвичайну ідею шанувальниці зірки. Родичі актриси підмітили, що "енергетичний посил колективної молитви буде почутий" вищими силами і самою Анастасією Заворотнюк.

"Добра думка, молитва, побажання здоров'я для Насті наблизить її до одужання", - впевнені фанати і близькі зірки.

У той же час частина громадськості вважає, що актрисі з 6 до 7 ранку провели операцію або важливе обстеження, яке вирішить її подальшу долю. Тому родичі нібито і попросили про допомогу саме в цей проміжок часу.

Тисячі людей рятували Заворотнюк колективною молитвою

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

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