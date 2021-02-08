Twitter признал Крым российским, поддержав терроризм: разгорается большой скандал

Об этом свидетельствует то, что соцсеть "наградила" галочкой верификации аккаунт "МИД России в Крыму".

Скриншот (twitter.com)

На этот позорный факт уже отреагировали украинские власти. Так, первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар назвала действия Twitter "неприемлемым".

"Мы повторяем, что абсолютно неприемлемо ставить так называемой "МИД России в Крыму" проверенную галочку, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН четко говорит, что Крым - это Украина", - написала Джеппар в своем аккаунте.

Украинцы с социальных сетях уже запустили два хештега: #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine. Также юзеры призывают жаловаться на аккаунт @PMSimferopol, так как представителей МИДа РФ в оккупированном Крыму быть не может.

"Крым - это Украина! И галочка у этого аккаунта - это нарушение международного права!" - пишут в соцсетях украинцы.

Скриншот (twitter.com)

Скриншот (twitter.com)

Скриншот (twitter.com)

Скриншот (twitter.com)

Добавим, что этот "демарш" произошел в день, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал новое заявление про "русский мир".

"Все русские и русскоговорящие в Украине относятся к русскому миру. Но идеи русского мира мы продвигаем исключительно в соответствии с международным правом. Мягкая сила, гуманитарные операции и т. д., и т. п.", - сказал представитель Кремля.

Отметим, что пока Twitter публично никак не прокомментировал, почему российское ведомство в Крыму было верифицировано.