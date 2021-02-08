Украина требует от Twitter удалить аккаунт МИД России в Крыму

В социальной сети Twitter появился верифицированный аккаунт представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму. Украина требует заблокировать его.

Об этом в Twitter сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

"В дополнение к двум нашим предыдущим призывам мы повторяем, что абсолютно неприемлемо маркировать так называемый российский МИД в украинском Крыму проверенной галочкой, пока международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорит, что Крым - это Украина. Twitter должен немедленно заблокировать эту учетную запись", - отметила Джапарова.

Напомним, ранее информационное агентство BBC опубликовало карту, на которой назвало Симферополь и Севастополь российскими городами. Подобная ситуация с этим британским СМИ произошла не впервые.

Тем временем Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины заявляет, что Россия наращивает число новых военных объектов в Крыму. В частности, в районе поселка Новоозерное появилась военная база. Еще в 2018 году на этом месте были разваленные коровники.