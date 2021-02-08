ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал

Новость на русском → Крим, Понеділок 08 лютого 2021 16:36
Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал Twitter потрапив у гучний скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Twitter визнав Крим російським. Таким чином, по суті, керівництво популярної соцмережі підтримало терористів.

Про це свідчить те, що соцмережа "нагородила" галочкою верифікації аккаунт "МЗС Росії в Криму".

Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал

Скріншот (twitter.com)

На цей ганебний факт вже відреагувала українська влада. Так, перший заступник глави МЗС України Еміне Джеппар назвала дії Twitter "неприйнятними".

"Ми повторюємо, що абсолютно неприйнятно ставити так званому "МЗС Росії в Криму" перевірену галочку, в той час як міжнародна спільнота, включаючи більшість країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим - це Україна", - написала Джеппар у своєму акаунті.

Українці з соціальних мережах вже запустили два хештег: #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine. Також юзери закликають скаржитися на обліковий запис @PMSimferopol, так як представників МЗС РФ в окупованому Криму бути не може.

"Крим - це Україна! І галочка у цього облікового запису - це порушення міжнародного права!" - пишуть у соцмережах українці.

Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал

Скриншот (twitter.com)Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал

Скриншот (twitter.com)Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал

Скриншот (twitter.com)Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал

Скриншот (twitter.com)

Додамо, що цей "демарш" відбувся в день, коли прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зробив нову заяву про "рускій мір".

"Всі росіяни і російськомовні в Україні відносяться до руского міра. Але ідеї руского міра ми просуваємо виключно у відповідності з міжнародним правом. М'яка сила, гуманітарні операції і т. д. і т. п.", - сказав представник Кремля.

Відзначимо, що поки Twitter публічно ніяк не прокоментував, чому російське відомство у Криму було верифіковане.

Раніше ми писали, що окупанти в Криму знищують унікальний пляж.

Також нещодавно Кулеба відреагував на слова Навального по Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Крим скандал Twitter
LITE
Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел
Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел