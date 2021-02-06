Кулеба о словах Навального по Крыму: разберемся, когда выйдет из тюрьмы

Фото: Алексей Навальный в суде (tass.ru)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддерживает российского политика Алексея Навального из-за очевидного политического преследования против него. Но со словами политика касательно Крыма будут еще разбираться.

Об этом глава МИД заявил в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что дело и поведение российских властей в отношении Навального является примером нарушения прав человека.

"Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидна", - сказал Кулеба.

Несколько лет назад Навальный заявил, что в Крыму нужно только провести "нормальный референдум" и нет необходимости его возвращать "туда-сюда".

"Крым - это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", - сказал тогда Навальный.

Ранее сообщалось, что Австрия призывает не увязывать строительство газопровода "Северный поток - 2" с ситуацией вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального. Канцлер Себастьян Курц приветствовал поддержку газопровода правительством ФРГ.

Также вчера Министерство иностранных дел Украины отреагировало на выдворении трех европейских дипломатов из России. В Киеве считают, что дипломатов Германии, Польши и Швеции выслали по надуманным причинам.