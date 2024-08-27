"Тут свою останню ніч провів Кузьма". Анатоліч відреагував на ракетний удар по готелю у Кривому Розі

У ніч на 27 серпня росіяни завдали удару балістичною ракетою по готелю в центрі Кривого Рогу. Шоумен Анатолій Анатоліч емоційно відреагував на трагедію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучого.

Зі слів знаменитості, "Аврора", куди влучила ворожа ракета, - це не просто готель, це важлива частина його міста, а також Анатоліча.

"Це перший крутий сучасний готель, який свого часу зʼявився в Кривому. Тут зупинялися всі зірки(і російські зокрема, які зараз відкрито підтримують війну). Тут свою останню ніч життя провів Андрій Кузьменко. Вранці він виїхав на Київ і…", - написав він.

Тут, каже шоумен, він селив друзів, які приїжджали в його рідне місто.

"Бо це на 95 Кварталі. В самому центрі. (Відео 1 2019 рік). Тут я часто зупинявся, коли бував в рідному місті (2 відео 2020 рік) номер, в якому знято це відео, був в епіцентрі удару. Він праворуч від фасаду. Тут ми жили під час зйомок з телеканалом @kanal_dim весною 2024.(відео 3)", - поділився спогадами Анатоліч.

Також він архівні показав світлини, зроблені в "Аврорі" з Надею Дорофєєвою та Позитивом у 2015 році.

Анатолій Анатоліч з гуртом "Время и Стекло" (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"А на останніх кадрах мій Кривий Ріг цієї ночі. Знову загиблі. Знову терористи показують свою суть. Це вже не викликає подиву. Тільки злість і скорботу по людям", - прокоментував ведучий.

Удар росіян по готелю у Кривому Розі

Пізно ввечері 26 серпня військові РФ поліцілили ракетою у готель "Аврора" у центрі міста. З ночі на місці прильоту працюють фахівці пошуково-рятувального загону "Антарес", ДСНС, медики, поліція та комунальники.

Двоє людей загинули, п'ятеро постраждали, одна жінка знаходиться у реанімації. Ще двоє людей можуть знаходитися під завалами.