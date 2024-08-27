"Здесь свою последнюю ночь провел Кузьма". Анатолич отреагировал на ракетный удар по гостинице в Кривом Роге

В ночь на 27 августа россияне нанесли удар баллистической ракетой по гостинице в центре Кривого Рога. Шоумен Анатолий Анатолич эмоционально отреагировал на трагедию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущего.

По словам знаменитости, "Аврора", куда попала вражеская ракета, - это не просто отель, это важная часть его города, а также Анатолича.

"Это первый крутой современный отель, который в свое время появился в Кривом. Здесь останавливались все звезды (и российские в том числе, которые сейчас открыто поддерживают войну). Здесь свою последнюю ночь жизни провел Андрей Кузьменко. Утром он выехал на Киев и...", - написал он.

Здесь, говорит шоумен, он селил друзей, которые приезжали в его родной город.

"Потому что это на 95 Квартале. В самом центре (Видео 1 2019 год). Здесь я часто останавливался, когда бывал в родном городе (2 видео 2020 год) номер, в котором снято это видео, был в эпицентре удара. Он справа от фасада. Здесь мы жили во время съемок с телеканалом @kanal_dim весной 2024.(видео 3)", - поделился воспоминаниями Анатолич.

Также он архивные показал фотографии, сделанные в "Авроре" с Надей Дорофеевой и Позитивом в 2015 году.

Анатолий Анатолич с группой "Время и Стекло" (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"А на последних кадрах мой Кривой Рог этой ночью. Снова погибшие. Снова террористы показывают свою суть. Это уже не вызывает удивления. Только злость и скорбь по людям", - прокомментировал ведущий.

Удар россиян по гостинице в Кривом Роге

Поздним вечером 26 августа военные РФ полицелили ракетой в гостиницу "Аврора" в центре города. С ночи на месте прилета работают специалисты поисково-спасательного отряда "Антарес", ГСЧС, медики, полиция и коммунальщики.

Два человека погибли, пятеро пострадали, одна женщина находится в реанимации. Еще два человека могут находиться под завалами.