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"Ранок українських дітей": відома акторка у день масштабної ворожої атаки показала емоційне відео

Понеділок 26 серпня 2024 17:14
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"Ранок українських дітей": відома акторка у день масштабної ворожої атаки показала емоційне відео Олена Світлицька (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Автор: Любов Блажко

26 серпня російські російські окупанти обстріляли нашу країну десятками шахедів та ракет. Під ударом опинилися різні українські міста. Селебриті вже відреагували на черговий терористичний акт ворога, і акторка Олена Світлицька також поділилася у мережі емоційним відео.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає, що саме вона показала у своєму блозі.

Олена Світлицька відреагувала на масовану ракетну атаку

Зірка українських фільмів та серіалів опублікувала відео, де продемонструвала, як її дитина злякалася через гучні вибухи та повітряну тривогу. У ролику можна побачити, як дівчинка зі сльозами на очах біжить до батьків, після чого вони намагаються її заспокоїти.

Світлицька пояснює доньці, що гучні вибухи - це робота сил ППО, які збивають ворожі цілі й бережуть таким чином життя українців. Наприкінці ролика дівчинці все ж вдається трохи заспокоїтись.

"Ранок українських дітей. Скільки це ще триватиме?" - підписала емоційне відео Олена.

Реакція мережі

Колеги та шанувальники акторки бурхливо реагують на такий контент та висловлюють свої думки у коментарях. Ось деякі з них:

  • "Слів нема. Кац*пня п***ри"
  • "Боже, маленьке сонечко"
  • "Ми з вами, наші рідненькі"
  • "Ненавиджу. Скільки ще діти наші будуть ховатись? Мій теж підскочив, бо злякався"
  • "Обіймаю вас. Це важко дивитися, а ще важче - пережити"
  • "Бережіть себе та своїх дітей"
  • "Серце розривається. Нехай нас Бог оберігає по всій Україні"
  • "Мої хороші. Вони не заслужили цього"
  • "Хай береже вас Господь"
  • "Серце розривається. Сама плачу. Боляче дивитись, коли плачуть діти"
  • "Бережіть себе"
  • "Віра так само сильно злякалась, як і моя донька сьогодні"
  • "Коли настане мир і діти почнуть жити без цього жаху?"
  • "Я не витримала і відправила за кордон трьох онуків".

До слова Олена Світлицька - відома українська акторка, яка зіграла у таких фільмах та серіалах: "Будинок Слово", "Інфоголік", "Здамо будиночок біля моря", "Жіночий лікар", "Пробудження" та низці інших.

Заміжня. Разом з чоловіком виховує двох донечок.

&quot;Ранок українських дітей&quot;: відома акторка у день масштабної ворожої атаки показала емоційне відео&quot;Ранок українських дітей&quot;: відома акторка у день масштабної ворожої атаки показала емоційне відеоСвітлицька з чоловіком виховують двох доньок (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Тим часом Ольга Харлан показала, як грається з дітьми у бомбосховищі під час ракетних ударів.

А відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день масштабного обстрілу.

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