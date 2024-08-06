Тушкована квасоля з грибами в томатному соусі: рецепт ситної страви до посту

Що потрібно для тушкованої квасолі в соусі

Для приготування цієї ситної страви з квасолі і грибів до посту, потрібні такі інгредієнти:

квасоля - 500 г;

печериці (або мариновані опеньки) - 200 г;

цибуля (велика) - 1 шт.;

томатний сік - 100 мл;

сметана - 2 ст. л.;

масло - 30 г;

олія - для смаження;

сіль - до смаку;

спеції - до смаку.

Як готувати тушковану квасолю з грибами

Щоб квасоля була м'яка і легше готувалася, її радять попередньо замочити хоча б на декілька годин. Щоб приготування було ще швидшим, квасолю можна замочити на ніч.

Після цього її потрібно відварити майже до готовності. Цей процес займає близько 1,5 години.

Поки квасоля відварюється, приготуйте продукти для засмажки. Для цього цибулю потрібно очистити і нарізати на кубики.

Гриби також необхідно промити - це радять робити, навіть якщо для страви використовуються консервовані опеньки. Помиті гриби слід розрізати на декілька частин.

На пательні розігрійте олію і всипте половину цибулі. Перемішуючи, присмажте цибулю до рум'яної скоринки.

Після цього необхідно додати томатний сік. Його також можна замінити на томатну пасту. В цьому разі, її потрібно менше - приблизно 1 ст. л.

Доведіть рідину до кипіння. Після цього додайте в соус сметану, перемішайте інгредієнти, і приберіть пательню з вогню.

Приготуйте соус для квасолі (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Решту цибулі пересипте в окрему каструлю, влийте олію - і смажте до розм'якшення. Потім вкиньте гриби, готуйте їх до готовності на середньому вогні.

Для консервованих опеньків достатньо 2 хвилин приготування. Додайте до грибів з цибулею квасолю, накрийте каструлю кришкою і тушкуйте ще протягом декількох хвилин.

Потім додайте до страви засмажку-соус, ретельно перемішайте інгредієнти, додайте масло, сіль та спеції.

Тушкуйте квасолю з грибами на невеликому вогні ще протягом 10 хвилин - і після цього страва готова.