ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирні пончики на пательні: рецепт смачної випічки без дріжджів

Понеділок 05 серпня 2024 17:35
UA EN RU
Сирні пончики на пательні: рецепт смачної випічки без дріжджів Як готувати сирні пончики без дріжджів (скриншот / Пан Фартух - прості рецепт)
Автор: Людмила Рябухіна

Ці сирні пончики з хрусткою скоринкою, присипані цукровою пудрою - чудова солодка закуска до чаю чи кави. А швидкий рецепт такого смачного перекусу надзвичайно простий.

Про те, як готувати сирні пончики з хрусткою скоринкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Що потрібно для пончиків з сиром

Для того, щоб приготувати таку смачну солодку закуску, потрібні ці інгредієнти:

  • борошно - 150 г;
  • яйця - 2 шт.;
  • сир - 400 г
  • сметана - 2 ст. л.;
  • розпушувач - 1 ч. л.;
  • цукор - 2 ст. л.
  • сіль - дрібка;
  • цукрова пудра - 2-3 ст. л.;
  • олія - для смаження.

Як готувати сирні пончики

За смаком така закуска нагадує сирники, однак має іншу текстуру через особливості приготування. Для початку підготуйте сирну масу для пончиків.

Для цього перекладіть сир в глибоку миску, додайте яйця та сметану. Спочатку розімніть сир ложкою або виделкою, а потім ретельно збийте блендером до однорідної, кремовий консистенції.

Сирні пончики на пательні: рецепт смачної випічки без дріжджів

Розімніть сир для пончиків (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Після цього додайте сіль та цукор. Кількість цукру можна регулювати відповідно до своїх вподобань. Також можна додати дрібку ванільного цукру - він зробить смак більш ніжним і додасть аромату.

Поступово всипте борошно разом з розпушувачем, кожного разу ретельно перемішуючи масу.

Готове тісто для сирних пончиків має бути однорідним і дещо липким. Для того, щоб зліпити сирні пончики, необхідно змастити руки олією, щоб сирна маса не прилипала до пальців.

Сформуйте з сирної маси невеликі кульки. На один пончик потрібно приблизно 1-2 ст. л. маси. Зважайте, що під час смаження пончики збільшуються.

Сирні пончики на пательні: рецепт смачної випічки без дріжджів

Сформуйте сирні пончики (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Розігрійте в глибокій пательні з товстими стінками олію. Її кількість повинна бути такою, щоб рідина покривала пончики.

Смажте пончики приблизно 5-7 хвилин, перевертаючи під час приготування. Готові пончики викладіть на паперовий рушник, щоб забрати жир.

Зачекайте, доки вони злегка охолонуть - і притрусіть цукровою пудрою.

Нещодавно ми писали про те, як готувати персиковий крамбл.

Також читайте, як готувати запечені груші в листковому тісті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Готування
NEWS
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак