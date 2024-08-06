Запечені, у випічці чи в напої: 5 рецептів з яблуками до Яблучного Спаса

Сьогодні українці святкують Яблучний Спас, основним ритуальним продуктом якого є яблука. Цей фрукт з легкістю стає основним інгредієнтом багатьох солодких страв - десертів і випічки. А також саме з яблуками в цей день готують узвар чи кисіль.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали прості і смачні рецепти з яблуками до Яблучного Спаса.

Запечені яблука

Мабуть, це найпростіший метод приготувати яблука, якщо хочеться чогось солодкого. До того ж окрім яблук, у страві можна використати улюблені горіхи, або прикрасити фрукти морозивом.

Щоб приготувати цей простий десерт, потрібні такі складники:

яблука - 4 шт.;

окріп - 75 мл;

масло (жирність 73%) - 20 г;

цукор коричневий - 50 г;

горіхи - 30 г;

мелена кориця - 3 г;

родзинки - 38 г.

Як запікати яблука з горіхами

Поставте духовку розігріватися до 190 градусів. В цей час підготуйте яблука - їх треба промити, обсушити, та вирізати серцевину з одного боку.

Таким чином, з яблук мають утворитися "горщики". Для наповнення подрібніть родзинки та горіхи, перемішайте їх з частиною цукру та корицею.

Загальна кількість цукру залежить від того, наскільки солодкі яблука, а також від начинки - якщо плануєте поливати фрукти медом або додавати морозиво, зменште кількість цукру.

Заповніть яблука начинкою, а зверху покладіть шматочок вершкового масла і присипте рештою цукру.

У форму для запікання налийте окріп, покладіть яблука, і запікайте десерт протягом 30-45 хвилин. Готові яблука повинні тримати форму, але бути м'якими.

Коли яблука трохи охолонуть, їх можна подавати до столу, додавши морозиво або трохи меду.

Шарлотка з яблуками

Шарлотка з яблуками (скриншот / Тетяна Чижович)

Для приготування цієї відомої випічки потрібні наступні інгредієнти:

яблука - 3 шт.;

борошно - 160 г;

яйця - 4 шт.;

коричневий цукор - 15 г;

цукор - 150 г;

розпушувач - 0,5 ч. л.;

ванільний цукор - 15 г;

кориця - 0,5 ч. л.;

цукрова пудра - 5 г;

лимонний сік - з половини лимона.

Як готувати шарлотку з яблуками

Для приготування шарлотки яблука потрібно очистити від шкірки та насіння - і нарізати фрукти на тоненькі скибочки.

Перекладіть яблука в глибоку миску і збризніть лимонним соком. Після цього перемішайте яблука, щоб вони рівномірно вкрилися рідиною.

В окремо миску розбийте яйця, всипте звичайний та ванільний цукор. Збивайте інгредієнти міксером протягом 5-7 хвилин до утворення піни. Маса повинна збільшитись в об'ємі втричі і стати майже білою.

Обережно просійте борошно разом з розпушувачем в яєчну масу та ретельно перемішайте інгредієнти, щоб не було грудочок.

Невелику форму для випікання вистеліть пергаментом та змастіть олією. Бокові частини форми також радять встелити папером для випікання. Після цього на дно форми необхідно налити невелику кількість тіста, рівномірно розподіливши його.

Викладіть шар яблук так, щоб між ними були ділянки тіста, присипте фрукти корицею. Вилийте решту тіста і викладіть яблука, що залишилися. Зверху присипте шарлотку коричневим цукром.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікати шарлотку слід протягом 50 хвилин.

Ліниві яблучні пончики

Якщо хочеться приготувати щось простіше, аніж пиріг, можна приготувати пончики з яблуками - або ж яблука в клярі. Для цієї випічки потрібні такі продукти:

яблука - 3-4 шт.;

молоко - 170 мл;

яйце - 1 шт.;

борошно - 250 г;

цукор - 60 г;

розпушувач - 1 ч. л.;

ванільний цукор - 1 пакетик;

лимонний сік - 1 ст. л.;

олія - для смаження.

Як готувати пончики з яблуками

Спочатку приготуйте тісто для пончиків. Для цього збийте яйце з цукром, а потім додайте до інгредієнтів молоко і розпушувач. Також потрібно додати лимонний сік і ванільний цукор. Після цього перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

Поступово додайте борошно. Попереднього його можна просіяти через сито. Ще раз вимішайте тісто до однорідної консистенції, і залиште його ненадовго. В цей час підготуйте яблука.

Фрукти потрібно промити і вирізати серединки, при цьому не розрізаючи яблука. Після цього наріжте яблука кружальцями завтовшки приблизно 0,5 см.

Розігрійте в глибокій пательні олію. Її кількість має бути такою, щоб повністю занурити пончики. Кружальця яблук вмочіть в тісто, а потім обсмажте до золотистої скоринки з кожного боку.

Важливо смажити пончики на середньому вогні, щоб вони не пригоріли. Викладіть пончики на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Коли яблука в тісті злегка охолонуть, присипте їх цукровою пудрою, корицею або полийте карамеллю.

Вареники з яблуками

Вареники з яблуками (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для того, щоб приготувати вареники з яблучною начинкою на Яблучний Спас, треба ці продукти:

яблука - 2 шт.;

борошно - 200 г;

кефір - 100 мл;

цукор - 1,5 ст. л.;

кориця - 0,25 ч. л.;

сода - 0,25 ч. л;

лимонний сік - 1 ч. л.;

сіль - дрібка.

Як готувати вареники з яблуками

Для приготування тіста для вареників налийте кефір в миску, додайте 1 ч. л. цукру і дрібку солі для балансу смаку. Погасіть соду лимонним соком, перемішайте, і влийте до кефіру.

Перемішайте всі інгредієнти в мисці, і потроху додавайте борошно. Замішайте тісто - спочатку ложкою, а потім руками. Відкладіть тісто на 10-15 хвилин.

Для начинки помийте яблука і наріжте їх на маленькі кубики, видаливши насіння та плодоніжку. Перекладіть яблука в миску, присипте цукром та корицею відповідно до свого смаку.

Розкачайте тісто на пласт і виріжте кружечки за допомогою стакана. Викладіть начинку - приблизно по 1 ч. л. - і заліпіть вареники.

Найкраще варити вареники з яблуками на пару - це можна зробити за допомогою друшляка. Для цього викладіть на змащений олією друшляк вареники і помістіть його над каструлею з окропом. Накрийте посуд кришкою і готуйте вареники протягом 10 хвилин.

Яблучний кисіль

Для того, щоб приготувати цей традиційний напій на Яблучний Спас, потрібні такі інгредієнти:

яблука - 3-4 шт.;

вода - 1,5 л;

цукор - 100 г;

лимонний сік - 2-3 ст. л;

крохмаль - 3,5 ст. л.

Як готувати кисіль з яблук

Для того, щоб приготувати кисіль з яблук, фрукти потрібно помити, очистити від шкірки і насіння. В цей час потрібно довести воду до кипіння.

Помістіть яблука в каструлю і відваріть до розм'якшення на середньому вогні. Після цього витягніть яблука і перетріть їх в пюре. Влийте пюре до каструлі з водою, в якій відварювались яблука.

Додайте до киселю цукор, перемішайте інгредієнти і продовжте варити. В окремій мисці розведіть крохмаль в невеликій кількості води, ретельно перемішавши до однорідної консистенції.

Влийте розчинений крохмаль в кисіль. Варіть напій до закипання, постійно помішуючи. Після закипання одразу зніміть кисіль з вогню та додайте сік лимона для підкреслення смаку.