Тушеная фасоль с грибами в томатном соусе: рецепт сытного блюда к посту

Что нужно для тушеной фасоли в соусе

Для приготовления этого сытного блюда из фасоли и грибов к посту нужны такие ингредиенты:

фасоль - 500 г;

шампиньоны (или маринованные опята) - 200 г;

лук (большой) - 1 шт.;

томатный сок - 100 мл;

сметана - 2 ст. л.;

сливочное масло - 30 г;

растительное масло - для жарки;

соль - по вкусу;

специи - по вкусу.

Как готовить тушеную фасоль с грибами.

Чтобы фасоль была мягкой и легче готовилась, ее советуют предварительно замочить хотя бы на несколько часов. Чтобы приготовление было быстрее, фасоль можно замочить на ночь.

После этого его нужно отварить почти до готовности. Этот процесс занимает около 1,5 часов.

Пока фасоль отваривается, приготовьте продукты для зажарки. Для этого лук нужно очистить и порезать на кубики.

Грибы также необходимо промыть - это советуют делать, даже если для блюда используются консервированные опята. Вымытые грибы следует разрезать на несколько частей.

На сковороде разогрейте растительное масло и всыпьте половину лука. Перемешивая, поджарьте лук до румяной корочки.

После этого необходимо добавить томатный сок. Его можно заменить на томатную пасту. В этом случае ее нужно меньше - примерно 1 ст. л.

Доведите жидкость до кипения. После этого добавьте в соус сметану, перемешайте ингредиенты и уберите сковороду с огня.

Приготовьте соус для фасоли (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Оставшийся лук пересыпьте в отдельную кастрюлю, влейте растительное масло - и жарьте до размягчения. Затем бросьте грибы, готовьте их к готовности на среднем огне.

Для консервированных опят достаточно 2 минут приготовления. Добавьте к грибам с луком фасоль, накройте кастрюлю крышкой и тушите еще в течение нескольких минут.

Затем добавьте к блюду зажарку-соус, тщательно перемешайте ингредиенты, добавьте масло, соль и специи.

Тушите фасоль с грибами на небольшом огне еще в течение 10 минут - и после этого блюдо готово.