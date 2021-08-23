Туристы на Азовском море массово жалуются на интоксикацию: что известно

Украинцы, которые отдыхают на Азовском море, начали массово жаловаться на интоксикацию после купания в воде. Эксперты связывают неприятные последствия с большим количеством медуз в море .

Интоксикацию организма могут вызывать не только контакты с медузами, но и сам запах медуз, которые разлагаются на солнце. Особенно печально ситуация обстоит с теми пляжами, где мертвые микроорганизмы не убирают, они разлагаются на солнце, а отдыхающие находятся рядом и вдыхают эти пары.

В зоне риска в первую очередь входят люди, у которых ослабленная иммунная система. Большинство интоксикаций специалисты связывают с контактами человека с кишечнополостными. Из 9000 видов беспозвоночных, которые насчитываются учеными, около 100 видов – ядовитые. Это тип стрекающих медуз Chidaria.

Медики рекомендуют после купания в Азовском море осматривать тело на предмет ожогов, использовать промывания морской водой, а также быстро менять купальный костюм после выхода из воды.

Что делать при ожогах медуз

В месте ожога от медузы может появиться жжение, онемение, покалывание и покраснение. Если есть такие симптомы, то нужно:

Быстро выйти из воды

Извлечь видимые жала (с помощью пинцета)

Место ожога промыть морской или соленой водой

Если боль сильная – выпить обезболивающее

Если сильный зуд – антигистаминный препарат, можно использовать мазь или гель

Что нельзя делать при ожогах медузами: