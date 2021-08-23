Туристы на Азовском море массово жалуются на интоксикацию: что известно
Украинцы, которые отдыхают на Азовском море, начали массово жаловаться на интоксикацию после купания в воде. Эксперты связывают неприятные последствия с большим количеством медуз в море.
Об этом сообщается на портале "РИА-Мелитополь".
Интоксикацию организма могут вызывать не только контакты с медузами, но и сам запах медуз, которые разлагаются на солнце. Особенно печально ситуация обстоит с теми пляжами, где мертвые микроорганизмы не убирают, они разлагаются на солнце, а отдыхающие находятся рядом и вдыхают эти пары.
В зоне риска в первую очередь входят люди, у которых ослабленная иммунная система. Большинство интоксикаций специалисты связывают с контактами человека с кишечнополостными. Из 9000 видов беспозвоночных, которые насчитываются учеными, около 100 видов – ядовитые. Это тип стрекающих медуз Chidaria.
Медики рекомендуют после купания в Азовском море осматривать тело на предмет ожогов, использовать промывания морской водой, а также быстро менять купальный костюм после выхода из воды.
Что делать при ожогах медуз
В месте ожога от медузы может появиться жжение, онемение, покалывание и покраснение. Если есть такие симптомы, то нужно:
- Быстро выйти из воды
- Извлечь видимые жала (с помощью пинцета)
- Место ожога промыть морской или соленой водой
- Если боль сильная – выпить обезболивающее
- Если сильный зуд – антигистаминный препарат, можно использовать мазь или гель
Что нельзя делать при ожогах медузами:
- Нельзя промывать пресной водой
- Нельзя прикасаться голыми руками – можно разнести яд по всему телу
- Нельзя растирать место ожога
- Нельзя протирать место ожога спиртосодержащими растворами
- Нельзя промывать место ожога мочой
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве дали рекомендации об отдыхе возле водоемов с медузами.
А также рассказывали о том, что в Кирилловке туристы устроили развлечения с медузами, которые заполонили Азовское море.