Без спецкостюма в воду не входить! В Минздраве сделали предупреждение о медузах
На побережье украинских морей, особенно Азовского, стремительно увеличилось число медуз. Животные могут изрядно подпортить впечатление про поездку на море, как взрослым так и детям. Ведь некоторые медузы имеют опасные щупальца с микроскопическими зазубренными ядовитыми жалами.
Насколько опасен ожог медузы, что делать если вас все же не повезло - рассказали украинцам в Минздраве.
Врачи предупреждают, что даже мертвая медуза, которую выбросило на пляж, может ужалить, если до нее дотронуться.
В месте контакта могут быть такие проявления:
- жжение и покалывание,
- онемение,
- покраснение.
А вот то, насколько выражены симптомы зависит от площади ожога.
Если вас все же обожгла медуза:
- выйдите из воды сразу же,
- извлеките видимые жала (при помощи пинцета),
- место ожога промойте морской или соленой водой,
- если боль сильная, выпейте обезболивающее, а от зуда - примите антигистаминный препарат, в том числе и "местный" (мазь, гель).
А вот этого делать не нужно:
- промывать пораженное место пресной водой,
- прикасаться голыми руками, чтобы яд не попал на другие участки кожи,
- растирать место ожога,
- протирать спиртосодержащими растворами,
- мочиться на пораженное место.
В Минздраве добавили, что избежать ожога можно, если:
- не купаться в местах, где их много,
- купаться в гидрокостюме или любой другой специальной защитной одежде, если все же планируете покупаться или понырять в местах скопления медуз,
- избегать пляжи со значительным количеством медуз.
Отметим, что на побережье наших морей можно встретить два типа медуз: аурелия (ушастая медуза) и корнерот. Первая - безопасна, а вот вторая (ее можно опознать по синему ободку на "куполе" и длинным щупальцам) - может ужалить.
Фото: Медуза корнерот (Википедия)
Ранее мы писали, что на курорте Азовского моря решили нестандартно бороться с медузами.