Без спецкостюма в воду не входить! В Минздраве сделали предупреждение о медузах

На побережье украинских морей, особенно Азовского, стремительно увеличилось число медуз. Животные могут изрядно подпортить впечатление про поездку на море, как взрослым так и детям. Ведь некоторые медузы имеют опасные щупальца с микроскопическими зазубренными ядовитыми жалами.

Насколько опасен ожог медузы, что делать если вас все же не повезло - рассказали украинцам в Минздраве .

Врачи предупреждают, что даже мертвая медуза, которую выбросило на пляж, может ужалить, если до нее дотронуться.

В месте контакта могут быть такие проявления:

жжение и покалывание,

онемение,

покраснение.

А вот то, насколько выражены симптомы зависит от площади ожога.

Если вас все же обожгла медуза:

выйдите из воды сразу же,

извлеките видимые жала (при помощи пинцета),

место ожога промойте морской или соленой водой,

если боль сильная, выпейте обезболивающее, а от зуда - примите антигистаминный препарат, в том числе и "местный" (мазь, гель).

А вот этого делать не нужно:

промывать пораженное место пресной водой,

прикасаться голыми руками, чтобы яд не попал на другие участки кожи,

растирать место ожога,

протирать спиртосодержащими растворами,

мочиться на пораженное место.

В Минздраве добавили, что избежать ожога можно, если:

не купаться в местах, где их много,

купаться в гидрокостюме или любой другой специальной защитной одежде, если все же планируете покупаться или понырять в местах скопления медуз,

избегать пляжи со значительным количеством медуз.

Отметим, что на побережье наших морей можно встретить два типа медуз: аурелия (ушастая медуза) и корнерот. Первая - безопасна, а вот вторая (ее можно опознать по синему ободку на "куполе" и длинным щупальцам) - может ужалить.

Фото: Медуза корнерот (Википедия)