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Без спецкостюма в воду не входить! В Минздраве сделали предупреждение о медузах

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Четверг 19 августа 2021 10:17
Без спецкостюма в воду не входить! В Минздраве сделали предупреждение о медузах Фото: Что делать, если вас обожгла медуза (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

На побережье украинских морей, особенно Азовского, стремительно увеличилось число медуз. Животные могут изрядно подпортить впечатление про поездку на море, как взрослым так и детям. Ведь некоторые медузы имеют опасные щупальца с микроскопическими зазубренными ядовитыми жалами.

Насколько опасен ожог медузы, что делать если вас все же не повезло - рассказали украинцам в Минздраве.

Врачи предупреждают, что даже мертвая медуза, которую выбросило на пляж, может ужалить, если до нее дотронуться.

В месте контакта могут быть такие проявления:

  • жжение и покалывание,
  • онемение,
  • покраснение.

А вот то, насколько выражены симптомы зависит от площади ожога.

Если вас все же обожгла медуза:

  • выйдите из воды сразу же,
  • извлеките видимые жала (при помощи пинцета),
  • место ожога промойте морской или соленой водой,
  • если боль сильная, выпейте обезболивающее, а от зуда - примите антигистаминный препарат, в том числе и "местный" (мазь, гель).

А вот этого делать не нужно:

  • промывать пораженное место пресной водой,
  • прикасаться голыми руками, чтобы яд не попал на другие участки кожи,
  • растирать место ожога,
  • протирать спиртосодержащими растворами,
  • мочиться на пораженное место.

В Минздраве добавили, что избежать ожога можно, если:

  • не купаться в местах, где их много,
  • купаться в гидрокостюме или любой другой специальной защитной одежде, если все же планируете покупаться или понырять в местах скопления медуз,
  • избегать пляжи со значительным количеством медуз.

Отметим, что на побережье наших морей можно встретить два типа медуз: аурелия (ушастая медуза) и корнерот. Первая - безопасна, а вот вторая (ее можно опознать по синему ободку на "куполе" и длинным щупальцам) - может ужалить.

Без спецкостюма в воду не входить! В Минздраве сделали предупреждение о медузах

Фото: Медуза корнерот (Википедия)

Ранее мы писали, что на курорте Азовского моря решили нестандартно бороться с медузами.

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