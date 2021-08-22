В Кирилловке туристы устроили развлечения с медузами, которые заполонили Азовское море

В Кирилловке Запорожской области некоторые отдыхающие не сильно обеспокоены тем, что Азовское море заполонили медузы. Люди придумали себе развлечение. Два парня устроили бой медузами.

На видео видно, как два парня стоят по пояс в воде и бросаются медузами, которых на популярном у украинцев курорте действительно очень много.

Напомним, что в Кирилловке арендаторы некоторых пляжей просят людей не вытаскивать медуз на берег, несмотря на нашествие живности. Это связано с тем, что у медуз на солнце появляется ужасный запах. Кроме того, это не совсем эстетичное зрелище.

Так, речь идет о косе Пересыпь. Арендаторы пляжей говорят, что течение заберет морских обитателей обратно, и море таким способом очистится само.

Отметим, что на большинстве баз отдыха устанавливают сетки вокруг пляжа. Но когда начинается шторм, то это все теряет смысл, поскольку сетку просто выбросит на берег.

Мы также писали о том, что в Черном море возле Тилигульского лимана в Одесской области поверхность воды усеяна дохлой рыбой. Экологи бьют тревогу. Мор наблюдался несколько дней, начал уже развиваться процесс гниения.

Данная ситуация представляет опасность для курорта Коблево, который находится в Николаевской области.