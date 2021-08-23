Туристи на Азовському морі масово скаржаться на інтоксикацію: що відомо

Українці, які відпочивають на Азовському морі, почали масово скаржитися на інтоксикацію після купання у воді. Експерти пов'язують неприємні наслідки з великою кількістю медуз в морі .

Інтоксикацію організму можуть викликати не тільки контакти з медузами, а й сам запах медуз, які розкладаються на сонці. Особливо сумно ситуація з тими пляжами, де мертві мікроорганізми не прибирають, вони розкладаються на сонці, а відпочивальники знаходяться поруч і вдихають ці пари.

У зоні ризику в першу чергу входять люди, у яких ослаблена імунна система. Більшість інтоксикацій фахівці пов'язують з контактами людини з кишковопорожнинними. З 9000 видів безхребетних, які налічуються вченими, близько 100 видів – отруйні. Це тип строкатих медуз Chidaria.

Медики рекомендують після купання в Азовському морі оглядати тіло на предмет опіків, використовувати промивання морською водою, а також швидко міняти купальний костюм після виходу з води.

Що робити при опіках медуз

У місці опіку від медузи може з'явитися печіння, оніміння, поколювання і почервоніння. Якщо є такі симптоми, то потрібно:

Швидко вийти з води

Витягти видимі жала (за допомогою пінцета)

Місце опіку промити морською або солоною водою

Якщо біль сильна - випити знеболювальне

Якщо сильний свербіж - антигістамінний препарат, можна використовувати мазь або гель

Що не можна робити при опіках медузами: