Туристи на Азовському морі масово скаржаться на інтоксикацію: що відомо
Українці, які відпочивають на Азовському морі, почали масово скаржитися на інтоксикацію після купання у воді. Експерти пов'язують неприємні наслідки з великою кількістю медуз в морі.
Про це повідомляється на порталі "РІА-Мелітополь".
Інтоксикацію організму можуть викликати не тільки контакти з медузами, а й сам запах медуз, які розкладаються на сонці. Особливо сумно ситуація з тими пляжами, де мертві мікроорганізми не прибирають, вони розкладаються на сонці, а відпочивальники знаходяться поруч і вдихають ці пари.
У зоні ризику в першу чергу входять люди, у яких ослаблена імунна система. Більшість інтоксикацій фахівці пов'язують з контактами людини з кишковопорожнинними. З 9000 видів безхребетних, які налічуються вченими, близько 100 видів – отруйні. Це тип строкатих медуз Chidaria.
Медики рекомендують після купання в Азовському морі оглядати тіло на предмет опіків, використовувати промивання морською водою, а також швидко міняти купальний костюм після виходу з води.
Що робити при опіках медуз
У місці опіку від медузи може з'явитися печіння, оніміння, поколювання і почервоніння. Якщо є такі симптоми, то потрібно:
- Швидко вийти з води
- Витягти видимі жала (за допомогою пінцета)
- Місце опіку промити морською або солоною водою
- Якщо біль сильна - випити знеболювальне
- Якщо сильний свербіж - антигістамінний препарат, можна використовувати мазь або гель
Що не можна робити при опіках медузами:
- Не можна промивати прісною водою
- Не можна торкатися голими руками - можна рознести отруту по всьому тілу
- Не можна розтирати місце опіку
- Не можна протирати місце опіку спиртовмісними розчинами
- Не можна промивати місце опіку сечею
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ дали рекомендації про відпочинок біля водойм з медузами.
А також розповідали про те, що у Кирилівці туристи влаштували розваги з медузами, які заполонили Азовське море.