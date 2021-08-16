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Скоро и зимой их будет много: биолог объяснил, почему медузы "атаковали" Азовское море

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Понедельник 16 августа 2021 13:51
Скоро и зимой их будет много: биолог объяснил, почему медузы "атаковали" Азовское море Почему медузы атаковали Азовское море (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Азовское море в этом году плотно оккупировали медузы. Это произошло из-за того, что температура воды в море значительно повысилась, а корнероты выбирают для себя эту среду обитания именно из-за температуры.

Об этом "Суспильному" рассказал заведующий зоологического музея биологического факультета ЗНУ Александр Коротя.

Биолог отметил, что еще 3-4 года назад температура воды в Азовском море не подымалась выше +26 градусов. Сейчас дела обстоят иначе. Также в этом году в воде очень много зоопланктона, которым питаются медузы.

Эксперт отметил, что судя по международным данных, с каждым годом где-то на пол градуса повышается температура мирового океана. А, следовательно, теплолюбивые организмы получают комфортные условия, у них начинается интенсивное размножение, появляется кормовая база и они прекрасно себя чувствуют.

"Они скапливаются в тех местах, где реки приносят органику, это Кирилловка, Приморск, Бердянск, их там огромное количество. Но с похолоданием они постепенно отмирают, зиму не переносят. Или мигрируют через Керченский пролив в Черное море, там гораздо теплее, и они там могут жить круглый год ", - отметил Александр Коротя.

Кстати, у медуз в природе нет врагов - ими никто не питается.

"У медуз практически нет врагов в природе. Никто ими не питается, никто не добывает. Поэтому, добавляем оптимальную температуру и массу пищи, чего бы им не размножаться?"- отметил биолог.

Также эксперт рассказал, что медузы любят соленую воду и если соленость Азовского моря будет снижаться - они направятся к Черному морю.

Как мы писали ранее, украинцы после отдыха на курортах на Азовском море жалуются на интоксикацию.

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