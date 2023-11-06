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Ця стара іграшка коштує 15 тисяч: дізнайтеся, який плюшевий ведмедик допоможе зірвати куш

Такий ведмедик може "завалятися" на горищі або у купі сміття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі старі іграшки можуть бути неймовірно цінними. Колекціонери "полюють" за рідкісними екземплярами і нерідко скуповують те, що простим людям здається сміттям. Наприклад, непримітний плюшевий ведмедик з минулого може коштувати 15 тисяч гривень.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), такий лот з'явився на сайті Violity.

Як виглядає іграшка за 15 тисяч

Продавець із Києва розповів, що плюшевий ведмедик був зроблений у 1950-ті. Іграшка непогано збереглася, проте усеж видно, що їй чимало років.

Ведмедик одягнений у костюм із щільної тканини. Його одяг чимось нагадує військову форму. На щастя, жодних "червоних зірок" та іншої атрибутики тих часів на іграшці немає.

Плюшевий ведмедик з минулого (фото: violity.com)

Розміри ведмедика значні. На фото чоловік тримає іграшку в руках і помітно, що це не зовсім зручно через габарити даного лота. В описі власник розповів, що "зріст" ведмедика - 50 сантиметрів.

Ретро-іграшка за тисячі гривень (фото: violity.com)

Орім костюма, іграшка має чоботи. Судячи з усього, ведмедем ніхто не грався, тому що навряд чи він зберігся б у такому стані, якби використовувався за призначенням.

Продавець зазначив, що вбрання плюшевої іграшки зроблено зі шкіри, а сама вона набита тирсою. При цьому власник розповів, що ведмедик є оригінальним та якісно пошитим.

Іграшка за 15 тисяч (фото: violity.com)

Які іграшки допоможуть зірвати куш

Нещодавно ми розповідали, що на аукціонах нерідко продають старі машинки. Наприклад, іржава "моделька" оцінювалася майже у 16 тисяч гривень. На ціну не вплинуло навіть те, що машинка була не в ідеальному стані.

Колекціонери не оминають і старі ляльки. Одну з таких нещодавно продавали за 5 тисяч гривень. А ще одна залізна машинка взагалі оцінювалася в 30 тисяч.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які 25 копійок коштують майже тисячу доларів.

Також повідомлялося, що 10 копійок продавали майже за 2 тисячі доларів.

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