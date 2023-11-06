Ця стара іграшка коштує 15 тисяч: дізнайтеся, який плюшевий ведмедик допоможе зірвати куш

Деякі старі іграшки можуть бути неймовірно цінними. Колекціонери "полюють" за рідкісними екземплярами і нерідко скуповують те, що простим людям здається сміттям. Наприклад, непримітний плюшевий ведмедик з минулого може коштувати 15 тисяч гривень.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), такий лот з'явився на сайті Violity.
Продавець із Києва розповів, що плюшевий ведмедик був зроблений у 1950-ті. Іграшка непогано збереглася, проте усеж видно, що їй чимало років.
Ведмедик одягнений у костюм із щільної тканини. Його одяг чимось нагадує військову форму. На щастя, жодних "червоних зірок" та іншої атрибутики тих часів на іграшці немає.
Розміри ведмедика значні. На фото чоловік тримає іграшку в руках і помітно, що це не зовсім зручно через габарити даного лота. В описі власник розповів, що "зріст" ведмедика - 50 сантиметрів.
Орім костюма, іграшка має чоботи. Судячи з усього, ведмедем ніхто не грався, тому що навряд чи він зберігся б у такому стані, якби використовувався за призначенням.
Продавець зазначив, що вбрання плюшевої іграшки зроблено зі шкіри, а сама вона набита тирсою. При цьому власник розповів, що ведмедик є оригінальним та якісно пошитим.
Іграшка за 15 тисяч (фото: violity.com)
Нещодавно ми розповідали, що на аукціонах нерідко продають старі машинки. Наприклад, іржава "моделька" оцінювалася майже у 16 тисяч гривень. На ціну не вплинуло навіть те, що машинка була не в ідеальному стані.
Колекціонери не оминають і старі ляльки. Одну з таких нещодавно продавали за 5 тисяч гривень. А ще одна залізна машинка взагалі оцінювалася в 30 тисяч.
Нагадаємо, раніше стало відомо, які 25 копійок коштують майже тисячу доларів.
Також повідомлялося, що 10 копійок продавали майже за 2 тисячі доларів.