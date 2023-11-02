Звичайна лялька з минулого коштує тисячі гривень: як виглядає цінна іграшка
Деякі старенькі та непримітні іграшки з минулого нині можуть чимало коштувати. Колекціонери купують іржаві машинки, "модельки" та навіть звичайні ляльки, деякі з яких оцінюють майже у 5 тисяч гривень.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity, подібна лялька вже з'явилася на аукціоні. Мало хто б подумав, що вона може настільки багато коштувати.
Як виглядає цінна іграшка
Так, продавець з Дніпра розмістив декілька фото ляльки. Як можна помітити, іграшка у задовільному стані. Рудоволоса лялька з блакитними очима продається у "рідному" одязі - біло-чорній сукні. Також на ній можна побачити біленькі чобітки.
Стара лялька за тисячі гривень (фото: violity.com)
Фарба на обличчі ляльки вже почала лущитися. Також продавець розповів, що у пластикової іграшки почали "розриватися" диски, які поєднують її руки та ноги з тулубом.
Як виглядає цінна лялька за тисячі гривень (фото: violity.com)
Навіть попри такі дефекти продавець зазначив, що у ляльки "густе" волосся. Раніше можна було часто зустріти іграшки з досить дивними зачісками. Деяких ляльок продавали майже "лисими", більшу частину голови закривали пасма штучного волосся, розміщені лише біля лоба та на потилиці.
Скільки коштує стара лялька з минулого
Ляльку, яку виготовили на Київській фабриці іграшок "Перемога", власник оцінив у 4 тисячі 500 гривень. Але він не став фіксувати вартість. Колекціонери зможуть підвищувати ставки, якщо старенька лялька їх зацікавить.
Чи вдасться чоловіку продати іграшку з минулого майже за 5 тисяч гривень - поки що залишається загадкою. Втім, на аукціонах нерідко з'являються подібні лоти, іноді колекціонери підвищують ставки аж до десятків тисяч.
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що незвичайні 10 копійок можуть коштувати 65 тисяч гривень.
Також ми розповідали, що ретро-іграшку продають за 30 тисяч гривень.