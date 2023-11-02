Звичайна лялька з минулого коштує тисячі гривень: як виглядає цінна іграшка

Деякі старенькі та непримітні іграшки з минулого нині можуть чимало коштувати. Колекціонери купують іржаві машинки, "модельки" та навіть звичайні ляльки, деякі з яких оцінюють майже у 5 тисяч гривень.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity , подібна лялька вже з'явилася на аукціоні. Мало хто б подумав, що вона може настільки багато коштувати.

Як виглядає цінна іграшка

Так, продавець з Дніпра розмістив декілька фото ляльки. Як можна помітити, іграшка у задовільному стані. Рудоволоса лялька з блакитними очима продається у "рідному" одязі - біло-чорній сукні. Також на ній можна побачити біленькі чобітки.

Стара лялька за тисячі гривень (фото: violity.com)

Фарба на обличчі ляльки вже почала лущитися. Також продавець розповів, що у пластикової іграшки почали "розриватися" диски, які поєднують її руки та ноги з тулубом.

Як виглядає цінна лялька за тисячі гривень (фото: violity.com)

Навіть попри такі дефекти продавець зазначив, що у ляльки "густе" волосся. Раніше можна було часто зустріти іграшки з досить дивними зачісками. Деяких ляльок продавали майже "лисими", більшу частину голови закривали пасма штучного волосся, розміщені лише біля лоба та на потилиці.

Скільки коштує стара лялька з минулого

Ляльку, яку виготовили на Київській фабриці іграшок "Перемога", власник оцінив у 4 тисячі 500 гривень. Але він не став фіксувати вартість. Колекціонери зможуть підвищувати ставки, якщо старенька лялька їх зацікавить.

Чи вдасться чоловіку продати іграшку з минулого майже за 5 тисяч гривень - поки що залишається загадкою. Втім, на аукціонах нерідко з'являються подібні лоти, іноді колекціонери підвищують ставки аж до десятків тисяч.