10 копійок майже за 2 тисячі доларів: як розпізнати цінну українську монету (фото)
Не секрет, що деякі українські монети з рідкісними дефектами та особливостями можуть принести чимало грошей. Подібні екземпляри ми можемо часто отримувати зі звичайною рештою.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler). нещодавно на сайті "Монітекс" з'явився цікавий лот - монета номіналом 10 копійок, яка коштує майже 2 тисячі доларів - 65 тисяч гривень.
Як виглядає цінна монета
На перший погляд здається, що ця монета нічим не відрізняється від інших, які постійно знаходяться в обігу. Але це не так. Варто лише придивитися на реверс та аверс.
Річ у тому, що саме цю монету, яку за класифікацією позначають як 4Вам, карбували у Луганську, на верстатобудівному заводі, у 1992 році. А тоді для виготовлення деяких монет використали англійські штемпелі, які було виготовлено з певними помилками.
Скільки коштують 10 копійок 1992 року (фото: monitex.com.ua)
Під час карбування монета отримала незвичайний аверс. Придивіться і ви побачите, що на таких 10 копійках випуклий щит та ніби вдавлений тризуб, а має бути навпаки.
Це - результат карбування на пуансонах, які з помилками виготовили у Великобританії. Фахівці з України випадково надіслали не ті шаблони та помітили дефект лише після того, як побачили першу партію монет.
Монета номіналом 10 копійок (фото: monitex.com.ua)
Саме ця особливість робить монету надзвичайно цінною. Вважалося, що усю партію "англічанок" з браком мали переплавити. Але деякі монетки якимось чином потрапили в обіг та до колекцій нумізматів. Тираж таких 10 копійок невідомий, а тому нумізмати буквально "полюють" за ними, адже вважають їх дуже рідкісними.
Скільки дають грошей за 10 копійок 1992 року (фото: monitex.com.ua)
Нагадаємо, нещодавно на аукціонах з'явилися ще одні 10 копійок 1992 року за 65 тисяч гривень, проте вони мали зовсім іншу особливість.
Також ми вже розповідали, що 1 гривня може коштувати тисячі, якщо матиме певну "родзинку".