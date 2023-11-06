Эта старая игрушка стоит 15 тысяч: узнайте, какой плюшевый мишка поможет сорвать куш

Как выглядит игрушка за 15 тысяч

Продавец из Киева рассказал, что плюшевый мишка был сделан в 1950-е. Игрушка неплохо сохранилась, однако по ней все же видно, что ей немало лет.

Мишка одет в костюм из плотной ткани. Его одежда чем-то напоминает военную форму. К счастью, никаких "красных звезд" и прочей атрибутики тех времен на игрушке нет.

Плюшевый мишка из прошлого (фото: violity.com)

Размеры мишки внушительные. На фото мужчина держит игрушку в руках и заметно, что это не совсем удобно из-за "габаритов" данного лота. В описании владелец рассказал, что "рост" мишки - 50 сантиметров.

Ретро-игрушка за тысячи гривен (фото: violity.com)

Помимо костюма, у игрушки есть сапоги. Судя по всему, медведем никто не играл, так как едва ли он сохранился в таком состоянии, если бы использовался по назначению.

Продавец отметил, что наряд плюшевой игрушки сделан из кожи, а сама она набита тырсой. При этом владелец рассказал, что мишка является оригинальным и качественно пошит.

Игрушка за 15 тысяч (фото: violity.com)

Какие игрушки помогут сорвать куш

Недавно мы уже рассказывали, что на аукционах нередко продают старые машинки. К примеру, ржавая "моделька" оценивалась почти в 16 тысяч гривен. На цену не повлияло даже то, что машинка была не в идеальном состоянии.

Коллекционеры не обходят стороной и старые куклы. Одну из таких недавно продавали за 5 тысяч гривен. А еще одна железная машинка и вовсе оценивалась в 30 тысяч.