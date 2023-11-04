Ці 25 копійок коштують майже тисячу доларів: перевірте свої гаманці (фото)

Деякі українські монети, які досі перебувають в обігу, лежать у скарбничках або припадають пилом у гаманцях, можуть коштувати чимало грошей. Наприклад, 25 копійок 1992 року карбування оцінюють майже у тисячу доларів.

Який вигляд має цінна монета і в чому особливість таких 25 копійок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Монітекс" .

25 копійок 1992 року - фото цінної монети

Монета, яка з'явилася у продажу, вважається рідкісною та цінною. Її класифікація - 4БАм. Ще такі монети називають "англійками", адже їх карбували на штемпелях із Великобританії, які виготовили з помилками.

Такі 25 копійок робили на Луганському верстатобудівному заводі. Тираж монет невідомий. Вважалося, що усі браковані екземпляри мали вирушити на переплавку. Однак монети все одно потрапили в обіг і зрідка "спливають" на аукціонах та тематичних сайтах.

Монета-"англійка" майже за тисячу доларів (фото: monitex.com.ua)

Реверс монети практично нічим не відрізняється від звичайного. Однак варто звернути увагу на інший бік. На аверсі можна помітити декілька особливостей.

Скільки коштують 25 копійок з англійським чеканом (фото: monitex.com.ua)

Щит на такій монеті опуклий, а тризуб "пішов униз". Це є головною "фішкою" цих 25 копійок. Через дефект монета вважається дуже цінною.

Монета номіналом 25 копійок 1992 року (фото: monitex.com.ua)

Гурт у таких 25 копійок із насічками по секторах. Також зустрічаються монети з гладким рубом, але це вже в екземплярів іншої класифікації.

Скільки коштують 25 копійок 1992 року

Ціна на таку монету фіксована - 35 тисяч гривень. В описі зазначено, що ці 25 копійок викарбувано з нікелевої латуні. Чи вдасться власнику продати монетку за таку ціну - поки що невідомо. Однак вважається, що подібні лоти мають великий попит. Монетка справді може опинитися в будь-якому гаманці, але мало хто переглядає увесь дріб'язок.