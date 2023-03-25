Ця функція "вбиває" батарею вашого телефона, а ви навіть не здогадуєтеся

Якщо ваш телефон швидко розряджається, то цьому можна знайти купу причин: від несправності зарядних пристроїв до проблем з акумулятором. Проте дуже часто енергію батареї можуть "з'їдати" приховані функції, які працюють у смартфоні за замовчуванням.

Яку функцію варто вимкнути, щоб зберегти заряд телефона - читайте нижче в матеріалі Styler.

Вимкніть цю приховану функцію

На вашому телефоні є багато застосунків, які ви завантажили самостійно або які є програмними.

Останні потрібні для підтримки роботи смартфона, тому вони повинні своєчасно оновлюватися. Часто розробники роблять цю функцію автоматичною, про яку власника повідомляють лише фактично.

А от автоматичне оновлення встановлених вами застосунків часто є зайвим. По-перше, не всі додатки вам потрібно весь час оновлювати. Ви можете робити це самостійно за потреби. По-друге, автоматичне оновлення не лише заряд "з'їдає", а й пам'ять, і мобільні дані.

Тому функцію автоматичного оновлення застосунків необхідно вимкнути.

Як це зробити

Для власників Android:

відкрийте програму Google Play Store, потім натисніть на значок свого профілю, розташований у верхньому правому кутку

відкриється вікно, потім виберіть "Параметри"

потім натисніть "Налаштування мережі", потім "Автоматично оновлювати програми" та виберіть "Не оновлювати програми автоматично", потім натисніть "ОК"

Для власників iPhone: