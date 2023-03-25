Ця функція "вбиває" батарею вашого телефона, а ви навіть не здогадуєтеся
Якщо ваш телефон швидко розряджається, то цьому можна знайти купу причин: від несправності зарядних пристроїв до проблем з акумулятором. Проте дуже часто енергію батареї можуть "з'їдати" приховані функції, які працюють у смартфоні за замовчуванням.
Яку функцію варто вимкнути, щоб зберегти заряд телефона - читайте нижче в матеріалі Styler.
Вимкніть цю приховану функцію
На вашому телефоні є багато застосунків, які ви завантажили самостійно або які є програмними.
Останні потрібні для підтримки роботи смартфона, тому вони повинні своєчасно оновлюватися. Часто розробники роблять цю функцію автоматичною, про яку власника повідомляють лише фактично.
А от автоматичне оновлення встановлених вами застосунків часто є зайвим. По-перше, не всі додатки вам потрібно весь час оновлювати. Ви можете робити це самостійно за потреби. По-друге, автоматичне оновлення не лише заряд "з'їдає", а й пам'ять, і мобільні дані.
Тому функцію автоматичного оновлення застосунків необхідно вимкнути.
Як це зробити
Для власників Android:
- відкрийте програму Google Play Store, потім натисніть на значок свого профілю, розташований у верхньому правому кутку
- відкриється вікно, потім виберіть "Параметри"
- потім натисніть "Налаштування мережі", потім "Автоматично оновлювати програми" та виберіть "Не оновлювати програми автоматично", потім натисніть "ОК"
Для власників iPhone:
- Перейдіть у "Параметри"
- Торкніть App Store
- Увімкніть або вимкніть параметр "Оновлення програм"
Раніше ми розповідали, які шахрайські СМС про держзраду почали отримувати українці.
Читайте також, як захистити телефон від небажаних повідомлень.