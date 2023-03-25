ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ця функція "вбиває" батарею вашого телефона, а ви навіть не здогадуєтеся

Новость на русском →
Субота 25 березня 2023 18:02
Ця функція "вбиває" батарею вашого телефона, а ви навіть не здогадуєтеся Яка функція швидше розряджає телефон (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо ваш телефон швидко розряджається, то цьому можна знайти купу причин: від несправності зарядних пристроїв до проблем з акумулятором. Проте дуже часто енергію батареї можуть "з'їдати" приховані функції, які працюють у смартфоні за замовчуванням.

Яку функцію варто вимкнути, щоб зберегти заряд телефона - читайте нижче в матеріалі Styler.

Вимкніть цю приховану функцію

На вашому телефоні є багато застосунків, які ви завантажили самостійно або які є програмними.

Останні потрібні для підтримки роботи смартфона, тому вони повинні своєчасно оновлюватися. Часто розробники роблять цю функцію автоматичною, про яку власника повідомляють лише фактично.

А от автоматичне оновлення встановлених вами застосунків часто є зайвим. По-перше, не всі додатки вам потрібно весь час оновлювати. Ви можете робити це самостійно за потреби. По-друге, автоматичне оновлення не лише заряд "з'їдає", а й пам'ять, і мобільні дані.

Тому функцію автоматичного оновлення застосунків необхідно вимкнути.

Як це зробити

Для власників Android:

  • відкрийте програму Google Play Store, потім натисніть на значок свого профілю, розташований у верхньому правому кутку
  • відкриється вікно, потім виберіть "Параметри"
  • потім натисніть "Налаштування мережі", потім "Автоматично оновлювати програми" та виберіть "Не оновлювати програми автоматично", потім натисніть "ОК"

Для власників iPhone:

  • Перейдіть у "Параметри"
  • Торкніть App Store
  • Увімкніть або вимкніть параметр "Оновлення програм"

Раніше ми розповідали, які шахрайські СМС про держзраду почали отримувати українці.

Читайте також, як захистити телефон від небажаних повідомлень.

Читайте РБК-Україна в Google News
гаджети акумулятор застосунок