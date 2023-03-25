Эта функция "убивает" батарею вашего телефона, а вы даже не догадываетесь

Если телефон быстро разряжается, то этому можно найти кучу причин: от неисправности зарядных устройств до поломки аккумулятора. Однако очень часто энергию батареи могут "съедать" скрытые функции, работающие в смартфоне по умолчанию.

Какую функцию следует выключить, чтобы сохранить заряд телефона - читайте ниже в материале Styler.

Выключите эту скрытую функцию

На телефоне имеется множество приложений, которые вы загрузили самостоятельно или которые есть программными.

Последние нужны для поддержки работы смартфона, поэтому они должны своевременно обновляться. Часто разработчики делают эту функцию автоматической, о которой владельца сообщают только фактически.

А вот автоматическое обновление установленных вами приложений часто лишнее. Во-первых, не все приложения вам нужно постоянно обновлять. Вы можете делать это самостоятельно при необходимости. Во-вторых, автоматическое обновление не только заряд съедает, но и память, и мобильные данные.

Поэтому функцию автоматического обновления приложений необходимо отключить.

Как это сделать

Для владельцев Android:

откройте приложение Google Play Store, затем нажмите на значок своего профиля, расположенный в верхнем правом углу

откроется окно, затем выберите "Параметры"

затем нажмите "Настройка сети", затем "Автоматически обновлять программы" и выберите "Не обновлять программы автоматически", затем нажмите "ОК"

Для владельцев iPhone: