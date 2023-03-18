За ними ховаються шахраї: як захистити свій телефон від небажаних повідомлень

Щодня ви отримуєте сотні різних повідомлень і сповіщень. Ви можете не знати відправника та навіть не давати згоди на отримання листів, і це є першими ознаками спаму.

Як захистити свій телефон від небажаних повідомлень - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що таке спам

Це небажані повідомлення, які ви отримуєте за допомогою розсилки, з метою шахрайства або інформування про щось. Майже завжди відправник невідомий, а ви й не знали, що отримуєте подібні листи.

Часто за допомогою спамових листів компанії розповідають про акції та різні пропозиції, щоб збільшити продаж товарів або послуг. Потрібно віддати належне: цей спосіб справді є дієвим.

Однак спам може й бути шкідливим: розповідати про якусь шахрайську схему, містити в собі вірус тощо. Такі листи краще не відкривати та ігнорувати їх.

Як захистити свій гаджет від спаму

Конфіденційність

Не варто ділитися своїми контактами або електронною поштою будь з ким. Саме через ці шляхи найчастіше й приходять надокучливі сповіщення.

Щобільше людей мають доступ до вашої особистої інформації, тим більше шансів, що ваш email або номер телефону буде доданий до спам-списку.

Фільтри спаму

Зазвичай ви можете відфільтрувати, які повідомлення хочете отримувати, а які - ні. Таким чином повідомлення, які ви позначите як "спам" навіть не будуть потрапляти вам на очі.

Не відповідайте на такі повідомлення

Про що не йшлося б у повідомленні, якою заманливою не була б пропозиція, у жодному разі не відповідайте на ці сповіщення. Так само не переходьте за посиланнями та не дзвоніть на вказані номери телефонів. Особливо якщо не знаєте відправника.

Це може бути чергова шахрайська схема, на гачок якої ви могли б потрапити.

Використовуйте антивірус

Застосування ліцензійного програмного забезпечення та антивірусу допоможе вберегти пристрій від небезпеки. Користувача буде попереджено про сумнівний вміст листа, і просто не відкриє його.

Не вигадуйте дуже прості паролі

Надійні паролі не дозволять хакерам зламати ваш акаунт і додати його спам-списку чи заволодіти ним. Рекомендується використовувати паролі не менше 12 символів, які містять комбінацію цифр, великих і малих літер, а також символів пунктуації.