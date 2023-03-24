Українці почали отримувати на телефон пропозиції про держзраду: що в цих СМС
Українці, а зокрема абоненти оператора "Київстар", почали отримувати тривожні повідомлення. Вони людей схиляють до держзради.
Про це повідомляють в одному із Telegram-каналів.
Що написано у СМС
Так, абоненти Київстару отримують текстові повідомлення, в яких їм пропонують здавати позиції ЗСУ за гроші. Посилання веде на Telegram-канал. Відправник виступає під назвою "Krayina".
Українці одержують тривожні СМС (фото: t.me/insiderUKR)
Що таке держзрада і яке покарання за неї
Держзрада - це Державна зрада, тобто діяння, навмисне вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у провадженні підривної діяльності проти України.
Статтею №111 Кримінального кодексу України передбачено таке покарання за зраду Батьківщині: позбавлення волі (від 12 до 15 років) з або без конфіскації майна.
Як ми раніше писали, мешканця столиці засудили до 15 років ув'язнення за коригування ударів по Києву.
Нагадаємо, раніше у Харкові викрили та затримали російського агента. Він коригував ракетні удари по місту, а також передавав росіянам інформацію про військових.