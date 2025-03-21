Хто такі "баглаї" та чому вони "нападають": розкриваємо секрет українського фразеологізму

Фразеологізм "баглаї напали" виник у народній культурі, щоб образно описати стан небажання працювати, апатії чи лінощів. Мало хто знає, хто такі "баглаї" та чому їх асоціюють із лінивством.

Що означає фразеологізм "баглаї нападають", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на PMG.ua .

Фразеологізм "баглаї напали" зустрічається не дуже часто, тому він може викликати здивування у тих, хто чує його вперше.

Цей образний вислів використовують, щоб описати стан лінощів, апатії чи небажання щось робити.

Коли кажуть, що на когось "напали баглаї", мають на увазі, що людина байдикує, уникає роботи або просто проводить час у безділлі.

Слово "баглай" означає "ледар", "незграба", "дармоїд" - того, хто ухиляється від праці чи не прагне бути корисним.

Цікаво, що в українській мові є багато синонімічних фразеологізмів, які передають схожий зміст: "бити байдики", "сидіти склавши руки", "лежні лежати", "бомки бити" тощо.

Додатковий інтерес викликає те, що Баглаї - це ще й назва села у Хмельницькій області. Чому воно отримало саме таку назву - точно невідомо, але можна жартома припустити, що місцеві мешканці завжди знали ціну хорошому відпочинку.

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