Эти три слова мы чаще всего пишем с ошибками: запомните и больше никогда так не делайте!

Изучать украинский язык не сложно в любом возрасте и для этого нужно ежедневно обновлять свои знания. Знали ли вы, что мы три слова почти всегда пишем с ошибками?

Какие слова чаще всего украинцы пишут с ошибками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения известного языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube.

Украинский язык богат на правила и исключения, поэтому даже носители порой путаются в орфографических нюансах. Некоторые слова так прочно укоренились в нашей повседневной речи, что мы даже не замечаем, когда пишем их неправильно.

Вот топ-3 слова, которые становятся орфографическими "ловушками":

Первое слово - "до речі". Несмотря на то, что его часто используют в разговорах, многие ошибочно пишут его вместе - "доре́чі".

Правильный вариант - отдельно: до речі. Это простое соединение предлога существительного, которое имеет значение "між іншим", "з нагоди". Стоит запомнить, что украинский язык избегает чрезмерного слияния предлогов с другими частями речи, поэтому в таких случаях пишем отдельно.

На втором месте - "довгожданий". Многие люди считают, что правильный вариант - "довгожданний" с удвоением "н". Такая форма кажется естественной из-за сходства с прилагательными, обозначающими возможность или невозможность действия (здійснений, нездійсненний).

Однако "довгожданий" происходит от глагола "ждати", поэтому пишется с одной "н". К этой же группе относятся слова "званий", "знаний", "обраний".

Лидер списка - "принаймні". Это слово часто записывают как "принаймі", вероятно, из-за ассоциации с другими формами вроде минимум или максимум.

Однако правильный вариант - "принаймні", где буква "н" является обязательной. Слово имеет значение "щонайменше", "хоча б", и его правильное написание стоит просто запомнить.

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