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Українські слова, які "зламають мозок" окупанту: у російській мові таких немає!

Четвер 20 березня 2025 08:00
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Українські слова, які "зламають мозок" окупанту: у російській мові таких немає! Які українські слова неможливо перекласти на російську (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українська мова багата на унікальні слова, які неможливо точно перекласти російською. Вони не лише зберігають колорит ідентичності, а й стають справжнім випробуванням для кожного, хто не володіє українською.

Які українські слова не перекладаються російською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Дивогляд.

Українська мова сповнена унікальних слів і висловів, які залишаються незрозумілими для ворога. Її багатство й милозвучність формують не лише національну ідентичність, а й створюють мовний бар’єр для тих, хто не володіє нею досконало. Поповнення словникового запасу такими лексемами - чудовий спосіб ще більше зануритися у світ рідної мови.

Однією з унікальних особливостей української мови є формування назв місць і закладів.

Наприклад, слово "книгарня" не має однослівного відповідника в російській, де його можуть передати лише як "книжный магазин". Подібні конструкції на -арня чи -ярня зустрічаються в багатьох інших випадках:

винарня - магазин, де продають вино

броварня - місце виробництва пива

сироварня - завод або майстерня з виготовлення сиру

Окремої уваги заслуговує слово "вирій" - так називають місце, куди на зиму відлітають птахи. У російській мові такої лексеми немає, там використовують загальний вираз "теплі краї".

Також цікавою є система словотворення в українській. Наприклад, "залізниця" або "шахівниця" - це слова, які не перекладаються дослівно, а передаються через описові вирази.

Ще один приклад - слово "нівроку", що вживається для вираження позитивної оцінки. У російській мові найближчими відповідниками будуть "ничего себе" або "неплохо", але вони не передають усього відтінку значення.

Однією з особливостей мови є слово "переможу". У російській немає однослівного еквівалента - там використовують вираз "одержу победу", що складається з двох слів.

Деякі російські слова мають цілий набір відповідників в українській мові, що робить її гнучкішою та точнішою:

болтать - балакати, гомоніти, гуторити, патякати, а також мотляти або теліпати залежно від значення

включать - заводити, вмикати, зараховувати

масло - вершкове масло, олія або мастило

открывать - відчиняти (двері), відкривати (збори), винаходити (новий метод лікування), розплющувати (очі), розгортати (книжку), відкорковувати (пляшку)

разойтись - розійтись, розсваритись, розминутись, розпалитись або навіть розсохнутись у різних контекстах

Так само багатогранними є слова "бентежити", "натякати", "добродій", "митець", "обіруч" - вони мають ширший смисловий спектр, ніж будь-які їхні аналоги в інших мовах.

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