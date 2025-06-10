Ці сонцезахисні окуляри зіпсують навіть "люксовий" образ: старять і давно не в моді
Літо в розпалі, а тому сонцезахисні окуляри - головний аксесуар. Але як обрати варіант, який буде не лише захищати від променів, а не додасть зайвого віку та не зіпсує образ?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які окуляри вже не в моді, а які стануть ідеальним варіантом.
Які окуляри старять і псують образ
З урахуванням трендів цього літа та рекомендацій стилістів можна виділити чотири типи окулярів, від яких слід відмовитися.
- Занадто вузькі окуляри. Цей тренд з 90-х виглядає неприродно й підкреслює втому очей. Особливо невигідно вони виглядають на обличчі з вираженими вилицями або з темними колами під очима.
- Окуляри в тонкій золотій оправі з надто темними лінзами. Такі моделі нагадують стиль "олігархів 2000-х" і рідко підходять для сучасних образів. Вони роблять погляд важким і додають образу мінімум 10 років.
- Дешеві пластикові оправи яскравих кольорів. Яскраві окуляри можуть бути доречними лише у пляжному або підлітковому стилі. Але для міського "лука" не підійдуть, адже можуть зробити його дешевим.
- Гігантські окуляри-маски без чіткої форми. Такий аксесуар закриває половину обличчя, створює "інопланетний" ефект і часто виглядають безглуздо. Вони не додають загадковості, а лише ховають емоції та "плюсують"декілька років.
Модні окуляри на літо (колаж: РБК-Україна)
Що зараз в моді - які окуляри освіжають образ
Якщо ви шукаєте стильні окуляри, то обирайте не лише тренди, а й враховуйте те, як той чи інший аксесуар пасує саме вам. Тому оберіть декілька варіантів та подивіться, як вони підкреслюють риси вашого обличчя.
Нині в моді такі окуляри:
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Оправа-метелик або м’який "котячий погляд". Такі окуляри додають грації та відкривають обличчя.
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Матові або напівпрозорі оправи у нейтральних відтінках. Вони не "ріжуть" риси обличчя.
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Класика в оновленому стилі. Йдеться про авіатори, але з легко тонованими скельцями.
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Окуляри з плавною формою, яка повторює лінії брів. Вони виглядають природно і завжди доречно.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти 50 is not old та Gazeta.pl.