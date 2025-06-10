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Ці сонцезахисні окуляри зіпсують навіть "люксовий" образ: старять і давно не в моді

Вівторок 10 червня 2025 09:43
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Ці сонцезахисні окуляри зіпсують навіть "люксовий" образ: старять і давно не в моді Які окуляри зараз в моді (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Літо в розпалі, а тому сонцезахисні окуляри - головний аксесуар. Але як обрати варіант, який буде не лише захищати від променів, а не додасть зайвого віку та не зіпсує образ?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які окуляри вже не в моді, а які стануть ідеальним варіантом.

Які окуляри старять і псують образ

З урахуванням трендів цього літа та рекомендацій стилістів можна виділити чотири типи окулярів, від яких слід відмовитися.

  • Занадто вузькі окуляри. Цей тренд з 90-х виглядає неприродно й підкреслює втому очей. Особливо невигідно вони виглядають на обличчі з вираженими вилицями або з темними колами під очима.
  • Окуляри в тонкій золотій оправі з надто темними лінзами. Такі моделі нагадують стиль "олігархів 2000-х" і рідко підходять для сучасних образів. Вони роблять погляд важким і додають образу мінімум 10 років.
  • Дешеві пластикові оправи яскравих кольорів. Яскраві окуляри можуть бути доречними лише у пляжному або підлітковому стилі. Але для міського "лука" не підійдуть, адже можуть зробити його дешевим.
  • Гігантські окуляри-маски без чіткої форми. Такий аксесуар закриває половину обличчя, створює "інопланетний" ефект і часто виглядають безглуздо. Вони не додають загадковості, а лише ховають емоції та "плюсують"декілька років.

Трендові сонцезахисні окуляри літа 2025 (колаж: РБК-Україна)Модні окуляри на літо (колаж: РБК-Україна)

Що зараз в моді - які окуляри освіжають образ

Якщо ви шукаєте стильні окуляри, то обирайте не лише тренди, а й враховуйте те, як той чи інший аксесуар пасує саме вам. Тому оберіть декілька варіантів та подивіться, як вони підкреслюють риси вашого обличчя.

Нині в моді такі окуляри:

  • Оправа-метелик або м’який "котячий погляд". Такі окуляри додають грації та відкривають обличчя.

  • Матові або напівпрозорі оправи у нейтральних відтінках. Вони не "ріжуть" риси обличчя.

  • Класика в оновленому стилі. Йдеться про авіатори, але з легко тонованими скельцями.

  • Окуляри з плавною формою, яка повторює лінії брів. Вони виглядають природно і завжди доречно.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти 50 is not old та Gazeta.pl.

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