Ці сонцезахисні окуляри зіпсують навіть "люксовий" образ: старять і давно не в моді

Літо в розпалі, а тому сонцезахисні окуляри - головний аксесуар. Але як обрати варіант, який буде не лише захищати від променів, а не додасть зайвого віку та не зіпсує образ?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які окуляри вже не в моді, а які стануть ідеальним варіантом.

Які окуляри старять і псують образ

З урахуванням трендів цього літа та рекомендацій стилістів можна виділити чотири типи окулярів, від яких слід відмовитися.

Занадто вузькі окуляри . Цей тренд з 90-х виглядає неприродно й підкреслює втому очей. Особливо невигідно вони виглядають на обличчі з вираженими вилицями або з темними колами під очима.

. Цей тренд з 90-х виглядає неприродно й підкреслює втому очей. Особливо невигідно вони виглядають на обличчі з вираженими вилицями або з темними колами під очима. Окуляри в тонкій золотій оправі з надто темними лінзами . Такі моделі нагадують стиль "олігархів 2000-х" і рідко підходять для сучасних образів. Вони роблять погляд важким і додають образу мінімум 10 років.

. Такі моделі нагадують стиль "олігархів 2000-х" і рідко підходять для сучасних образів. Вони роблять погляд важким і додають образу мінімум 10 років. Дешеві пластикові оправи яскравих кольорів . Яскраві окуляри можуть бути доречними лише у пляжному або підлітковому стилі. Але для міського "лука" не підійдуть, адже можуть зробити його дешевим.

. Яскраві окуляри можуть бути доречними лише у пляжному або підлітковому стилі. Але для міського "лука" не підійдуть, адже можуть зробити його дешевим. Гігантські окуляри-маски без чіткої форми. Такий аксесуар закриває половину обличчя, створює "інопланетний" ефект і часто виглядають безглуздо. Вони не додають загадковості, а лише ховають емоції та "плюсують"декілька років.

Модні окуляри на літо (колаж: РБК-Україна)

Що зараз в моді - які окуляри освіжають образ

Якщо ви шукаєте стильні окуляри, то обирайте не лише тренди, а й враховуйте те, як той чи інший аксесуар пасує саме вам. Тому оберіть декілька варіантів та подивіться, як вони підкреслюють риси вашого обличчя.

Нині в моді такі окуляри: