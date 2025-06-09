Андре Тан показав, як зібрати круту "капсулу" для відпустки: 6 речей - безліч образів
Дизайнер Андре Тан показав, які речі стануть основою ідеальної "капсули" для відпустки. Мінімум одягу - максимум образів, він виділив ключові речі, які легко міксувати й носити у різних варіаціях.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Тан розповів в Instagram.
Які речі взяти у відпустку - поради від Андре Тана
Стиліст виділив основні речі, з якими ви не будете хвилюватися через те, що вдягати у відпустці.
Базова футболка
“Вона має бути трохи вільна, з щільної бавовни - без просвітів і "домашнього" вигляду. Класика, без якої не обійтись!" - пояснив Тан.
Футболка на літо (скріншот)
Сорочка oversize
Це справжній must-have. Андре радить обирати якісні тканини, завдяки яким вам точно буде комфортно в спеку.
"Льон або віскоза, спокійні кольори. Можна носити як сукню, накинути на плечі або зав’язати на талії. Ось тобі три варіанти в одному!" - наголосив дизайнер.
Що носити цього літа (скріншот)
Шорти або спідниця
Без цього важко уявити літню "капсулу". Ці речі обов’язково мають в гардеробі.
"Тільки натуральна тканина і акцент на талію. Вдень з футболкою, ввечері - з сорочкою та аксесуарами. Комфортно і стильно!" - наголосив Тан.
Стильний одяг на літо (скріншот)
Легкі штани-палацо
Це тренд, який не варто пропускати. І такі штани підійдуть всім.
"Довгі або з делікатним кльошем, вони витягують силует і додають образу легкості", - пояснив Андре.
Трендові штани на літо (скріншот)
Сукня базова - міді на тонких бретелях
Універсальна річ на літо, яку можна легко комбінувати з іншим одягом. Справжня знахідка для "капсули".
"З сорочкою - повсякденний лук, з підборами та аксесуарами - вечірній. Той випадок, коли одна річ замінює декілька", - написав стиліст.
Трендова сукня на літо (скріншот)
Легкий жакет
"Він додає форми і зібраності будь-якому образу. Накинь його на сукню, шорти або футболку - і виглядаєш дуже стильно", - радить Тан.
Тренди цього літа (скріншот)
Окрім цього, дизайнер назвав стильні прикраси на літо:
- масивні сережки
- кілька підвісок
- улюблені окуляри
- плетена сумка або м’який мішечок
- в’єтнамки або кеди.
"Моя особиста рекомендація - шовкова хустинка! На голову, сумку, як топ або пояс - з нею можна експериментувати нескінченно!" - резюмував Андре.
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