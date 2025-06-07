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Балетки - головний хіт літа 2025: як модне взуття в стилі ретро носить дружина Остапчука

Субота 07 червня 2025 14:17
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Балетки - головний хіт літа 2025: як модне взуття в стилі ретро носить дружина Остапчука Катерина Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомо телеведучого Володимира Остапчука Катерина продемонструвала стильне взуття на літо, яке знову повернулося в моду. Цього сезону в тренді балетки з контрастним носком, які стали справжнім must-have літа 2025 року.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram вирішило розповісти докладніше, як носити таке взуття.

Який образ обрала Катерина Остапчук

Для повсякденного луку молода мама обрала елегантний образ із коротким сарафаном і балетками.

Основний елемент образу - біла твідова сукня-футляр без рукавів. Твід надає сукні вишуканого вигляду, а бахрома по нижньому краю додає сучасного штриха.

Вона має дві накладні кишені, що робить її більш функціональною і стильною. Сукня відмінно підкреслює фігуру дружини Остапчука.

Балетки - головний хіт літа 2025: як модне взуття в стилі ретро носить дружина Остапчука

Дружина Остапчука задає тренди (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Доповнюють образ двоколірні туфлі-балетки. Це класична модель, яка ідеально поєднується з твідовою сукнею і надає образу витонченості.

Також Катерина доповнила лук чорною сумочкою із золотистою фурнітурою.

Балетки - головний хіт літа 2025: як модне взуття в стилі ретро носить дружина Остапчука

Катерина Остапчук показала модне взуття на літо (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Як з'явилися такі балетки

Балетки бежевого відтінку і з чорним носком - це одна з найвідоміших моделей французького бренду Chanel. Вони з'явилися 1957 року.

У далеких 1950-х роках французька модельєрка і засновниця модного дому Chanel Коко Шанель запропонувала жінкам унікальну пару взуття, яку насправді придумала для себе.

Модельєр хотіла, щоб її туфлі були створені за подобою двоколірного чоловічого взуття французького шевця Раймонда Массаро, який працював з нею в ті роки.

Бежеві туфлі з контрастним чорним носом і відкритими п'ятами, які назвали слінгбеками, стали вершиною її дизайнерської думки.

А через кілька років з'явилася зручніша версія без каблука - балетки. Їхні відмінні риси - це чорні носок, тканинна окантовка і маленький бантик спереду.

Балетки - головний хіт літа 2025: як модне взуття в стилі ретро носить дружина Остапчука

Трендове взуття на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)

Чому балетки з контрастним носком - тренд 2025

Балетки Chanel з бежевою основою і чорним носком - це справжня класика, яка знову повертається в тренди моди 2025 року.

Ці балетки давно стали символом елегантності та стилю, адже поєднують у собі мінімалізм і вишуканість. Зазначимо, що схоже взуття є в гардеробі телеведучої Раміни, а також блогерки Даші Квіткової.

Вічна класика

Поєднання бежевого кольору з контрастним чорним носком робить взуття універсальним - його легко поєднувати з будь-якими речами в гардеробі - від casual до офісного стилю.

Комфорт і практичність

Балетки зручні для повсякденного носіння, вони ідеально підходять для міста, подорожей і довгих прогулянок.

Балетки - головний хіт літа 2025: як модне взуття в стилі ретро носить дружина Остапчука

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Фірмовий стиль Chanel

Логотип або фірмові деталі бренду надають статусність і розкішний вигляд.

Актуальний стиль ретро

Мода 2025 активно повертається до ретро-стилю, і ці балетки чудово вписуються в тенденції, надихаючись класикою 60-х.

Балетки - головний хіт літа 2025: як модне взуття в стилі ретро носить дружина Остапчука

Даша Квіткова в трендових балетках (фото: instagram.com/kvittkova)

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