Эти солнцезащитные очки испортят даже "люксовый" образ: старят и давно не в моде
Лето в разгаре, а потому солнцезащитные очки - главный аксессуар. Но как выбрать вариант, который будет не только защищать от лучей, а не добавит лишнего возраста и не испортит образ?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие очки уже не в моде, а какие станут идеальным вариантом.
Какие очки старят и портят образ
С учетом трендов этого лета и рекомендаций стилистов можно выделить четыре типа очков, от которых следует отказаться.
- Слишком узкие очки. Этот тренд из 90-х выглядит неестественно и подчеркивает усталость глаз. Особенно невыгодно они смотрятся на лице с выраженными скулами или с темными кругами под глазами.
- Очки в тонкой золотой оправе с чересчур темными линзами. Такие модели напоминают стиль "олигархов 2000-х" и редко подходят для современных образов. Они делают взгляд тяжелым и добавляют образу минимум 10 лет.
- Дешевые пластиковые оправы ярких цветов. Яркие очки могут быть уместны только в пляжном или подростковом стиле. Но для городского "лука" не подойдут, ведь могут сделать его дешевым.
- Гигантские очки-маски без четкой формы. Такой аксессуар закрывает половину лица, создает "инопланетный" эффект и часто выглядят нелепо. Они не добавляют загадочности, а лишь прячут эмоции и "плюсуют" несколько лет.
Модные очки на лето (коллаж: РБК-Украина)
Что сейчас в моде - какие очки освежают образ
Если вы ищете стильные очки, то выбирайте не только тренды, но и учитывайте то, как тот или иной аксессуар подходит именно вам. Поэтому выберите несколько вариантов и посмотрите, как они подчеркивают черты вашего лица.
Сейчас в моде такие очки:
-
Оправа-бабочка или мягкий "кошачий взгляд". Такие очки добавляют грации и открывают лицо.
-
Матовые или полупрозрачные оправы в нейтральных оттенках. Они не "режут" черты лица.
-
Классика в обновленном стиле. Речь идет об авиаторах, но с легко тонированными стеклами.
-
Очки с плавной формой, которая повторяет линии бровей. Они выглядят естественно и всегда уместно.
Вас может заинтересовать
- Как красиво собрать волосы в жару, чтобы прическа была эффектной
- Андре Тан показал, как собрать гардероб в отпуск и создать универсальную "капсулу"
- Как выбрать самую модную обувь этого лета.
При создании материала были использованы источники: сайты 50 is not old и Gazeta.pl.