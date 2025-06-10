Эти солнцезащитные очки испортят даже "люксовый" образ: старят и давно не в моде

Лето в разгаре, а потому солнцезащитные очки - главный аксессуар. Но как выбрать вариант, который будет не только защищать от лучей, а не добавит лишнего возраста и не испортит образ?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие очки уже не в моде, а какие станут идеальным вариантом.

Какие очки старят и портят образ

С учетом трендов этого лета и рекомендаций стилистов можно выделить четыре типа очков, от которых следует отказаться.

Слишком узкие очки . Этот тренд из 90-х выглядит неестественно и подчеркивает усталость глаз. Особенно невыгодно они смотрятся на лице с выраженными скулами или с темными кругами под глазами.

. Этот тренд из 90-х выглядит неестественно и подчеркивает усталость глаз. Особенно невыгодно они смотрятся на лице с выраженными скулами или с темными кругами под глазами. Очки в тонкой золотой оправе с чересчур темными линзами . Такие модели напоминают стиль "олигархов 2000-х" и редко подходят для современных образов. Они делают взгляд тяжелым и добавляют образу минимум 10 лет.

. Такие модели напоминают стиль "олигархов 2000-х" и редко подходят для современных образов. Они делают взгляд тяжелым и добавляют образу минимум 10 лет. Дешевые пластиковые оправы ярких цветов . Яркие очки могут быть уместны только в пляжном или подростковом стиле. Но для городского "лука" не подойдут, ведь могут сделать его дешевым.

. Яркие очки могут быть уместны только в пляжном или подростковом стиле. Но для городского "лука" не подойдут, ведь могут сделать его дешевым. Гигантские очки-маски без четкой формы. Такой аксессуар закрывает половину лица, создает "инопланетный" эффект и часто выглядят нелепо. Они не добавляют загадочности, а лишь прячут эмоции и "плюсуют" несколько лет.

Модные очки на лето (коллаж: РБК-Украина)

Что сейчас в моде - какие очки освежают образ

Если вы ищете стильные очки, то выбирайте не только тренды, но и учитывайте то, как тот или иной аксессуар подходит именно вам. Поэтому выберите несколько вариантов и посмотрите, как они подчеркивают черты вашего лица.

Сейчас в моде такие очки: