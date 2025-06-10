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Эти солнцезащитные очки испортят даже "люксовый" образ: старят и давно не в моде

Вторник 10 июня 2025 09:43
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Эти солнцезащитные очки испортят даже "люксовый" образ: старят и давно не в моде Какие очки сейчас в моде (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Лето в разгаре, а потому солнцезащитные очки - главный аксессуар. Но как выбрать вариант, который будет не только защищать от лучей, а не добавит лишнего возраста и не испортит образ?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие очки уже не в моде, а какие станут идеальным вариантом.

Какие очки старят и портят образ

С учетом трендов этого лета и рекомендаций стилистов можно выделить четыре типа очков, от которых следует отказаться.

  • Слишком узкие очки. Этот тренд из 90-х выглядит неестественно и подчеркивает усталость глаз. Особенно невыгодно они смотрятся на лице с выраженными скулами или с темными кругами под глазами.
  • Очки в тонкой золотой оправе с чересчур темными линзами. Такие модели напоминают стиль "олигархов 2000-х" и редко подходят для современных образов. Они делают взгляд тяжелым и добавляют образу минимум 10 лет.
  • Дешевые пластиковые оправы ярких цветов. Яркие очки могут быть уместны только в пляжном или подростковом стиле. Но для городского "лука" не подойдут, ведь могут сделать его дешевым.
  • Гигантские очки-маски без четкой формы. Такой аксессуар закрывает половину лица, создает "инопланетный" эффект и часто выглядят нелепо. Они не добавляют загадочности, а лишь прячут эмоции и "плюсуют" несколько лет.

Трендові сонцезахисні окуляри літа 2025 (колаж: РБК-Україна)Модные очки на лето (коллаж: РБК-Украина)

Что сейчас в моде - какие очки освежают образ

Если вы ищете стильные очки, то выбирайте не только тренды, но и учитывайте то, как тот или иной аксессуар подходит именно вам. Поэтому выберите несколько вариантов и посмотрите, как они подчеркивают черты вашего лица.

Сейчас в моде такие очки:

  • Оправа-бабочка или мягкий "кошачий взгляд". Такие очки добавляют грации и открывают лицо.

  • Матовые или полупрозрачные оправы в нейтральных оттенках. Они не "режут" черты лица.

  • Классика в обновленном стиле. Речь идет об авиаторах, но с легко тонированными стеклами.

  • Очки с плавной формой, которая повторяет линии бровей. Они выглядят естественно и всегда уместно.

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При создании материала были использованы источники: сайты 50 is not old и Gazeta.pl.

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