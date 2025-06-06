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5 хвилин і ви - красуня: як стильно зібрати волосся, аби не було спекотно в офісі (відео)

П'ятниця 06 червня 2025 20:48
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5 хвилин і ви - красуня: як стильно зібрати волосся, аби не було спекотно в офісі (відео) Як зробити пучок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Влітку, особливо коли настає спека, мало кому хочеться ходити з розплетеними косами, адже воно липне до шиї та має неохайний вигляд. Але як красиво зібрати волосся, аби це було небанально і стильно?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням відео блогерки Одрі Жан в Instagram розповідає, як зробити пучок та створити ефектну зачіску усього за декілька хвилин.

Стильна зачіска на літо

Так, ви можете зібрати волосся та створити трендову зачіску, якщо у вас є звичайна резинка, декілька "невидимок" та (за бажанням) стайлер, аби підкрутити деякі пасма.

В цілому, вам не обов'язково робити "морську хвилю" одразу під час створення зачіски. Ви можете накрутити волосся без термічної обробки, просто заплетіть коси та походіть з ними декілька годин.

Перейдемо до самого пучка:

  • Зберіть волосся у високий хвіст, а біля чола залиште пасма, якщо маєте чубчик чи хочете додати зачісці більше шарму (як показано на відео)
  • Сформуйте пучок, але не намагайтеся зробити його ідеальним та дуже тугим
  • Пасма, які "не влізли" в пучок, просто обкрутіть навколо та зафіксуйте їх "невидимками" (але так, щоб вони не "злилися" з усією шевелюрою)
  • За бажанням підкрутіть волосся, яке залишилося біля чола та інші пасма.

Як зібрати волосся на літо (скріншоти)

Якщо ви хочете, аби зачіска точно "витримала" спеку та день в офісі, збризніть її лаком чи спеціальним фіксатором. Але якщо ви не любите використовувати спеціальні засоби, то боятися, що пучок швидко розпадеться, не варто.

Навіть якщо якісь пасма "виб'ються з загальної картини" - це не катастрофа. Або закріпіть їх додатковими шпильками, або ж просто спробуйте зафіксувати волосся ще однією резинкою.

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