5 хвилин і ви - красуня: як стильно зібрати волосся, аби не було спекотно в офісі (відео)

Влітку, особливо коли настає спека, мало кому хочеться ходити з розплетеними косами, адже воно липне до шиї та має неохайний вигляд. Але як красиво зібрати волосся, аби це було небанально і стильно?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням відео блогерки Одрі Жан в Instagram розповідає, як зробити пучок та створити ефектну зачіску усього за декілька хвилин.

Стильна зачіска на літо

Так, ви можете зібрати волосся та створити трендову зачіску, якщо у вас є звичайна резинка, декілька "невидимок" та (за бажанням) стайлер, аби підкрутити деякі пасма.

В цілому, вам не обов'язково робити "морську хвилю" одразу під час створення зачіски. Ви можете накрутити волосся без термічної обробки, просто заплетіть коси та походіть з ними декілька годин.

Перейдемо до самого пучка:

Зберіть волосся у високий хвіст, а біля чола залиште пасма, якщо маєте чубчик чи хочете додати зачісці більше шарму (як показано на відео)

Сформуйте пучок, але не намагайтеся зробити його ідеальним та дуже тугим

Пасма, які "не влізли" в пучок, просто обкрутіть навколо та зафіксуйте їх "невидимками" (але так, щоб вони не "злилися" з усією шевелюрою)

За бажанням підкрутіть волосся, яке залишилося біля чола та інші пасма.

Як зібрати волосся на літо (скріншоти)

Якщо ви хочете, аби зачіска точно "витримала" спеку та день в офісі, збризніть її лаком чи спеціальним фіксатором. Але якщо ви не любите використовувати спеціальні засоби, то боятися, що пучок швидко розпадеться, не варто.

Навіть якщо якісь пасма "виб'ються з загальної картини" - це не катастрофа. Або закріпіть їх додатковими шпильками, або ж просто спробуйте зафіксувати волосся ще однією резинкою.