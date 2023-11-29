Ці шоколадні кекси у чашці здивують усіх: рецепт приготування експрес-десерту на сніданок

Коли на приготування великого торта або пирога не вистачає часу, тому на допомогу прийде рецепт простого десерту в мікрохвильовці. Він буде неймовірно шоколадним, ароматним та смачним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Список інгредієнтів

Потрібно всього 15 хвилин, щоб шоколадно-кавові кекси в чашці можна було їсти. Це ідеальний десерт чудово підійде на сніданок або як солодка закуска до приходу гостей.

Особливість цього рецепту в тому, що вам не потрібні навіть ваги, а достатньо тільки мірної ложки.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

борошно пшеничне - 100 г

какао-порошок - 30 г

розчинна кава - 10 г

цукор - 40 г

молоко - 50 мл

яйця курячі - 1 шт.

масло вершкове - 50 г

ванільний цукор - 5 г

розпушувач - 5 г

цукрова пудра - 10 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно просіяти борошно, додати какао, розчинну каву, ванільний цукор, розпушувач і розтоплене масло (10 г залиште для змащування чашок).

Далі яйце збийте з цукром до легкої піни та введіть у тісто разом з молоком. Перемішайте до однорідності - тісто за консистенцією має нагадувати густу сметану.

Змастіть 2 чашки об’ємом 150 мл маслом і налийте тісто на 2/3 об’єму.

Після цього випікайте в мікрохвильовій печі 2-3 хвилини при максимальній потужності. Перевірте готовність кексів зубочисткою - вона має вийти з тіста сухою.

В кінці посипте шоколадно-кавові кекси цукровою пудрою.

Шоколадні кекси в чашці (фото: Deposhit photos)