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Найпростіший ягідний пиріг, який не треба навіть замішувати

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Понеділок 10 липня 2023 08:01
Найпростіший ягідний пиріг, який не треба навіть замішувати Як приготувати простий пиріг (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб спекти смачнющий пиріг, не обов'язково довго возитися з тістом. Візьміть трохи ягід, борошна, масла і ягідний шедевр готовий!

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.

Складники:

  • Борошно - 280 г
  • Вершкове масло - 140 г
  • Цукор - 80 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Сіль - щіпка
  • Ягоди - 600 г
  • Цукор для ягід - до смаку (60-100 г залежно від кислоти ягід)
  • Кукурудзяний крохмаль - 25-30 г

Приготування крок за кроком

Змішайте в мисці сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач, сіль.

Додайте вершкове масло і перемніть все руками. Має вийти крихта, в якій нема сухого борошно.

Присипте ягоди цукром і кукурудзяним крохмалем. Перемішайте все до однорідності. Ягоди мають пустити сік.

Поділіть тісто на дві рівні частини: першу викладіть рівним шаром у форму і сформуйте бортик.

Викладіть зверху ягоди і присипте другою частиною тіста.

Випікати треба в розігрітій духовці 45-50 хвилин при 190 градусах.

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