Сирники "як в ресторані" за допомогою склянки: готувати просто і швидко
Смачні сирники до сніданку люблять і дорослі, і діти. Однак не завжди вдається гарно подати страву, щоб було не тільки смачно, а ще й красиво. Пропонуємо скористатися лайфхаком зі склянкою, щоб сирники вийшли не гірше, ніж в ресторані.
Як це зробити, дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Лайфхак із склянкою
Після того, як ви сформували сирне тісто і нарізали його на порційні шматочки, візьміть кожен і повторіть з ним такі дії:
- Присипте поверхню борошном. Переверніть склянку денцем догори, накрийте шматочок тіста і круговими обертами швидко покрутіть склянку.
- Притисніть шматочок денцем склянки. Знову її переверніть і покрутіть. Наостанок ще раз притисніть тісто денцем. Наш ідеальний сирник-шайба готовий.
- Щоб тісто не прилипало до поверхні, перевертайте його час від часу і присипайте борошном.
Такими будуть наші сирники (скриншот)
Щоб приготувати ідеальні сирники за рецептом Євгена Клопотенка, візьміть:
Вам треба все змішати і на гарно присипаній борошном поверхні сформувати сирники. Зробити це можна за допомогою нашої склянки.
Не забудьте викласти сирники на паперові рушники, адже зайва олія нам ні до чого. І притрусіть обов'язково цукровою пудрою. Так і гарно і солодко!
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