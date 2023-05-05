Ці речі обов'язково повинні бути у багажнику автомобіля: допоможуть у будь-які ситуації

У багажнику авто завжди повинен бути аварійний набір, до якого входять 4 предмети. Це:

Аптечка;

Вогнегасник;

Світловідбивний жилет;

Знак аварійної ситуації (трикутник).

Домкрат та ключ

Зазвичай ці інструменти входять до комплектації автомобіля. Також варто заздалегідь потренуватись міняти колесо, щоб не довелося "знайомитись" з домкратом десь на узбіччі.

Запасне колесо

Не всі автомобілі комплектуються запасним колесом. Зокрема, якщо в місті ви проб'єте колесо, то можна буде швидко дістатися шиномонтажу або скористатися евакуатором.

Однак, якщо це сталось далеко від цивілізації, то простіше встановити запасне колесо. Тому його завжди варто мати.

Компресор чи насос

Підкачати колесо можна на шиномонтажі або автозаправці, але якщо тиск впаде на трасі, то розраховувати доведеться тільки на себе. Тому варто мати компресор або насос.

Буксирувальний трос

Такий трос допоможе доставити машину в сервіс, якщо з нею щось трапиться, або врятує в ситуації, коли автомобіль треба витягнути з бруду.

Важливо, що трос повинен бути довжиною не менше як 4 м.

Пускові дроти

Ще їх називають дроти для "прикурювання". Їх необхідно покласти у машину, навіть якщо акумулятор повністю заряджений.

Рукавички та вода

Такі речі захистять руки від бруду та травм, якщо доведеться міняти колесо або проводити якийсь дрібний ремонт. Також серветки та вода дозволять помити руки після роботи з машиною.